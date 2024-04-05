لينك حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 بالعراق nid-moi.gov.iq

في إطار مساعيها للتحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، أطلقت الحكومة العراقية مشروع البطاقة الوطنية الموحدة، التي تُعد وثيقة هوية أساسية يتم من خلالها إنجاز كافة المعاملات الرسمية في الدولة. وتتميز البطاقة الوطنية الموحدة بخصائص أمنية متطورة، وتحتوي على بيانات شاملة عن حاملها، مما يسهل عملية التحقق من الهوية وإنجاز المعاملات بشكل سريع وآمن ولضمان وصول الخدمة إلى جميع المواطنين وتسهيل عملية التقديم، أتاحت وزارة الداخلية العراقية إمكانية حجز البطاقة الوطنية الموحدة عبر الإنترنت، مما يوفر الوقت والجهد على المواطنين، ويقلل من الازدحام في مديريات الأحوال المدنية.

رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 بالعراق

إن حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق أصبح أمرًا ضروريًا لكل من تجاوز عمره الثامن عشر وتقدم الحكومة العراقية هذه الخدمة بشكل مجاني تمامًا للمواطنين إذا كنت ترغب في التسجيل للحصول على البطاقة الوطنية، يجب عليك اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع مديرية شؤون البطاقة الوطنية في العراق

ستحتاج إلى إدخال معلوماتك الشخصية، مثل الاسم الكامل واسم الأب والجد واللقب. تأكد من كتابة المعلومات بشكل صحيح ودقيق.

بعد ذلك، ستحتاج إلى إدخال بعض المعلومات الأخرى اللازمة وتسجيل رقم هاتفك لغرض التواصل.

يجب عليك قراءة والموافقة على الشروط والضوابط والأحكام الخاصة بالتسجيل للحصول على البطاقة الوطنية.

بعد ذلك، يتعين عليك تحديد موعد مناسب لزيارة المركز المخصص لاستخراج البطاقة الوطنية.

قم بإرسال طلبك إلى الجهات المختصة وانتظر تأكيد الموعد الذي تم تحديده

في حال فقدان البطاقة الوطنية أو تلفها بشكل يُعيق استخدامها، لا يمكن حجز موعد إلكتروني لإصدار بطاقة جديدة. يتطلب ذلك مراجعة دائرة الأحوال المدنية شخصيًا مصطحبًا معك المستندات المطلوبة، مثل بلاغ فقدان من مركز الشرطة وصورة هوية شخصية سارية المفعولة وإثبات العنوان.