هتصرف قبل العيد؟.. حقيقة موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 بالزيادة الجديدة 15%- الحق شوف حسابك

ننشر لكم موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024، مع قرب حلول عيد الفطر المبارك ينتظر الكثير من العاملين والموظفين صرف مرتباتهم لتغطية كافة نفقات العيد، وقد انتشرت على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي بعض الشائعات التي تفيد تبكير موعد صرف رواتب العاملين بالدولة، ومن خلال الأسطر التالية سوف نستعرض تفاصيل الموضوع.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024

يتساءل الكثيرون عن موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024، وقد قامت وزارة المالية المصرية بالإعلان عن الموعد الرسمي لصرف الرواتب الخاصة بشهر أبريل 2024، كما نوهت على أنه لا يوجد تبكير في موعد صرف المرتبات، وسوف يتم صرف رواتب الموظفين والعاملين بالدولة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 21 إبريل 2024 ويستمر الصرف حتى يوم الخميس الموافق 25 إبريل 2024، كما سيتم صرف المتأخرات أيام 4، 7، 8 من شهر إبريل.

جدول زيادة رواتب شهر إبريل

صرحت وزارة المالية المصرية عن الزيادات المقررة في رواتب شهر إبريل 2024 بحيث تكون رواتب الموظفين والعاملين في الدولة بعد تطبيق الزيادة على النحو التالي:

يصل راتب موظف الدرجة الممتازة إلى 12.200 جنيه مصري.

بينما يصل راتب موظف الدرجة العالية إلى 10.200 جنيه مصري.

أما الموظف الحاصل على درجة وظيفية مدير عام يصل راتبه إلى 9.200 جنيه مصري.

يصل راتب الموظف الحاصل على الدرجة الوظيفية الأولى إلى 8.200 جنيه مصري.

أما راتب الموظف الحاصل على الدرجة الوظيفية الثانية يصل إلى 8.000 جنيه مصري.

راتب الموظف الحاصل على الدرجة الوظيفية الثالثة يصل إلى 7.500 جنيه مصري.

أماكن صرف رواتب شهر إبريل

يتم صرف رواتب شهر إبريل 2024 من خلال أماكن مختلفة تتمثل في: