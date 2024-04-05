“اعرف عليك كام؟؟”.. الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر ابريل 2024 عبر موقع المصرية للاتصالات billing.te.eg وطرق سداد الفاتورة

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر ابريل 2024، الالاف من العملاء يبحثون عن طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر ابريل 2024 عبر موقع المصرية للاتصالات الرسمي، حيث أصبح بامكانك الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي الكترونيا بدلا من التوجه إلى السنترال، فيما يستمر سداد فاتورة التليفون الأرضي لمدة 20 يومًا دون تطبيق أي غرامات، وسنقدم لكم خلال السطور القادمة طريقة الاستعلام عن فاتورة الارضي وطريقة السداد.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر ابريل 2024

ويمكنك الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر ابريل 2024 على مدار اليوم عبر زيارة موقع المصرية للاتصالات الرسمي، وكذلك عبر تطبيق «My WE» عبر الهاتف المحمول، فقط قم باتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع المصرية للاتصالات.

أدخل كود المحافظة.

قم بادخال التليفون الارضي بشكل كامل.

اضغط على كلمة “عرض الفواتير”.

تظهر الفواتير المطلوب سدادها.

كما أتاحت المصرية للاتصالات لكافة عملائها امكانية سداد فاتورة التليفون الارضي بداية من يوم الاثنين الموافق الاول من شهر ابريل الجاري وحتى 20 يوم، وفي حالة عدم السداد خلال تلك الفترة سيتم تحويل الخط إلى نظام الاستقبال فقط لمدة 7 أيام، وفي حالة عدم السداد يتم رفع الخدمة مؤقتًا من يوم 28 أبريل المقبل، مما يتسبب في قطع خدمة الإنترنت الأرضي.

طرق دفع فاتورة التليفون الارضي شهر ابريل 2024

كما يمكنك دفع فاتورة التليفون الارضي شهر ابريل 2024 من خلال الكثير من المنافذ:

يمكنك التوجه إلى أقرب سنترال لك.

يمكنك السداد نقديًا من أقرب فرع لشركة we.

عبر خدمات فوري المتاحة بجميع أنحاء الجمهورية.

امكانية السداد بالفيزا كارد عبر خدمات الدفع الإلكتروني.

ويمكنك سداد قيمة الفاتورة اونلاين عبر الموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات، واختيار وسيلة الدفع المناسبة لك.