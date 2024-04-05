رسميا الان.. تحديد مواعيد عمل المخابز خلال إجازة عيد الفطر 2024 وفقا لوزارة التموين

نقدم لكم مواعيد عمل المخابز خلال إجازة عيد الفطر، حيث يعد الخبز من الأغذية الأساسية للمصريين الذي لا يمكن الاستغناء عنه، وقد أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية مواعيد المخابز والأفران البلدية حرصًا منها على توفر هذه الخدمة خلال فترة عيد الفطر المبارك، ومن خلال هذا المقال سنلقي الضوء على تفاصيل الموضوع.

مواعيد عمل المخابز خلال إجازة عيد الفطر

أوضحت وزارة التموين المصرية مواعيد عمل المخابز خلال إجازة عيد الفطر، فقد أعلنت عن عودة المخابز والأفران البلدية إلى المواعيد الأصلية لها التي كانت قبل شهر رمضان المبارك على أن تصبح اعتبارًا من الساعة 5 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً، وذلك بإستثناء بعض المخابز البلدية التي تعمل خلال الفترة المسائية حتى الساعة 9 مساءً، لتصبح المواعيد على النحو التالي:

تم اختيار المخابز ذات الحصص الكبيرة لبدء العمل اعتبارًا من الساعة 6.30 صباحًا.

أما باقي المخابز سوف تبدأ العمل اعتبارًا من الساعة 8 صباحًا بشكل يومي.

تم السماح لبعض المخابز بالعمل خلال الفترة المسائية حتى الساعة 9 مساءً.

تعليمات وزارة التموين الأخيرة

قامت وزارة التموين بإصدار مجموعة من التعليمات لمديريات التموين على مستوى الجمهورية وتتمثل في ما يلي:

القيام بزيادة الحالة الرقابية والمتابعة لكافة المخابز.

ضرورة التأكد من استلام الدقيق التمويني من كافة المطاحن التموينية.

يجب التحقق من مطابقة الخبز لكافة المواصفات وكذلك الأوزان المقررة، والأسعار.

القيام بمتابعة الحالة التموينية بدائرة المديريات.

يجب القيام بعمليات المتابعة لكافة السلع التموينية المعروضة.

يلزم توافر أسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية.

مواعيد عمل المخابز البلدية خلال شهر رمضان

قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بإصدار تعليمات إلى كافة المديريات التموينية على مستوى الجمهورية بمواعيد العمل خلال شهر رمضان، كما وجهت تعليماتها بأن تتم عملية التنسيق على المواعيد وفقًا لظروف كل منطقة حتى يتم توافر الخبز البلدي للمواطنين بكل سهولة.