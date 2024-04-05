اجري بسرعة ضيف عيالك… تعرف على خطوات اضافة المواليد على بطاقة التموين… عيالك هياخدو تموين يمعلم

إضافة المواليد على بطاقة التموين هو إجراء هام وضروري لضمان حقوقهم في الحصول على الدعم الغذائي الضروري، ومن المهم على الأهالي القيام بهذه الخطوة بانتظام وفي الوقت المحدد حتى لا يفوتوا فرصة الحصول على المساعدات اللازمة، في هذا المقال سنتناول موضوع خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين والشروط الضرورية لإتمام هذه العملية.

اضافة المواليد الى بطاقة التموين

أولاً وقبل البدء في الحديث عن خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين، يجب التأكد من وجود الأوراق الثبوتية الضرورية لإتمام هذه العملية وهي:

شهادة ميلاد الطفل: تعد شهادة ميلاد الطفل وثيقة رسمية تحدد تاريخ ميلاده وتثبت هويته.

بطاقة التموين الخاصة بالأهل: يجب أن تكون بطاقة التموين الخاصة بالأهل سارية المفعول وتحتوي على بياناتهم الشخصية الصحيحة.

الهوية الوطنية للوالدين: يتعين على الوالدين تقديم صورة من بطاقتهم الوطنية لتأكيد هويتهم.

خطوات اضافة المواليد

بعد التأكد من توفر الأوراق اللازمة، يمكن القيام بخطوات إضافة المولود على بطاقة التموين وفق الآتي: