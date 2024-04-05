اوبو تنافس ايفون وسامسونج… تعرف على مواصفات ومميزات هاتف اوبو رينو 11 الجديد

تعتبر شركة Oppo واحدة من الشركات الرائدة في صناعة الهواتف الذكية، ومن بين أحدث هواتفها المميزة والمثيرة للإعجاب هو Oppo Reno 11، تأتي هذه الهاتف بمواصفات عالية الجودة وتقنيات متطورة تجعلها خياراً مثالياً للكثير من المستخدمين، سنقوم في هذا المقال بسرد مميزات ومواصفات Oppo Reno 11 والتي تجعله واحداً من أفضل الهواتف الذكية في السوق حالياً.

مواصفات الهاتف

التصميم: يأتي Oppo Reno 11 بتصميم أنيق وجذاب، حيث يتميز بإطار نحيف مصنوع من الألمنيوم المتين مع زجاج منحني على الجهتين لمظهر أنيق ومميز، الهاتف متوفر بعدة ألوان جذابة تناسب جميع الأذواق.

الشاشة: يأتي Oppo Reno 11 بشاشة Super AMOLED بقياس 6.5 بوصة ودقة عرض FHD+، مما يجعل تجربة مشاهدة الفيديوهات والمحتوى الترفيهي ممتعة وواضحة تأتي الشاشة أيضاً بمعدل تحديث عالي يبلغ 120 هرتز، مما يجعل تجربة التصفح والألعاب سلسة وسلسة.

الأداء: من ناحية الأداء، يعتمد Oppo Reno 11 على معالج Snapdragon 870 مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 جيجابايت، مما يجعله قوياً وسريعاً في التعامل مع التطبيقات والألعاب الحديثة، كما يأتي الهاتف بمساحة تخزين داخلية كبيرة تصل إلى 256 جيجابايت بخيار لزيادتها عبر بطاقة microSD.

بعض المواصفات الاخرى