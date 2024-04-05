من أفضل الدعاء في العشر الأواخر من رمضان، ومن الأدعية التي يُنصح بأن تقرأها في الساعات الأخيرة من الليل، هناك الكثير والكثير ولكن الأهم أن تستحضر روحك وفلبك وتدعو بما شئت، ستجد أن الله أقرب أليك من حبل الوريد.

تعرف على أفضل الدعاء في العشر الأواخر من رمضان

في الساعات الأخيرة من الليل، يُنصح بأن تكثر من الدعاء والاستغفار، وخاصة أفضل الدعاء في العشر الأواخر من رمضان، حيث ستجد هنا بعض الأدعية التي يُمكنك قراءتها في هذه اللحظات المباركة:

دعاء الاستغفار: “أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه” دعاء – اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. دعاء – اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. دعاء – اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار ومن عذاب القبر. دعاء – اللهم إني أسألك علمًا نافعًا ورزقًا طيبًا وعملًا متقبلاً. دعاء – اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين. دعاء – اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت. اللهم إنك عفوا كريم تحب العفو فاعف عنا.

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الأعمال المستحبة التي يمكن القيام بها خلال الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان

هذه بعض الأدعية التي يُمكنك قراءتها وغيرها العشرات والعشرات من الدعاء المستحب والمستجاب في العشر الأوخر من رمضان، إلا أنه يجب عليك أيضًا أن تدعو بما يخطر في قلبك وما يلزمك في حياتك، الدعاء هو تواصلك الشخصي مع الله، فلا تتردد في التعبير عن أحوالك وأحوال أحبابك وما تشعر به من احتياجات وتطلعات.

استغل الوقت في الدعاء بقلب صادق ونية صافية، وثق بأن الله يسمع دعاءك وسيستجيب له بالطريقة التي يعلمها هو الأكثر خيرًا لك.

أدعية ينصح بها باستمرار

هناك أدعية يُنصح بأن تقرأ في الصباح لطلب البركة والتوفيق، إليك بعض الأدعية التي يمكنك أن تقرأها في الصباح:

دعاء الصباح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.

دعاء الاستيقاظ من النوم: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور.

دعاء البركة في الرزق: اللهم بارك لي فيما رزقتني وزدني منه.