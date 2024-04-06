حاجه في الحنين وعلى قد الايد.. تعرف على مواصفات ومميزات هاتف ريلمي C55… وحش والفئة الاقتصادية

يعتبر هاتف ريلمي C55 واحد من أحدث هواتف الشركة الصينية ريلمي التي حققت شهرة واسعة بفضل تقديمها أجهزة عالية الجودة بأسعار معقولة يأتي هاتف ريلمي C55 بمواصفات مميزة وتقنيات حديثة تجعله مناسباً لمختلف شرائح المستخدمين في هذا المقال، سوف نستعرض مواصفات ومميزات هاتف ريلمي C55 بالتفصيل.

مواصفات الهاتف

بدايةً، يأتي هاتف ريلمي C55 بشاشة IPS LCD بحجم 6.5 بوصة تعرض صور عالية الدقة بدقة وضوح FHD+، تصميم الهاتف أنيق وأنحف بإطارات نحيفة تجعله سهل الحمل والاستخدام بيد واحدة، كما يتميز الهاتف بتقنية التصوير الجيدة بكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 48MP + 8MP + 2MP وكاميرا سيلفي بدقة 16MP تلتقط صوراً واضحة وحية.

فيما يتعلق بالأداء، يحتوي هاتف ريلمي C55 على معالج ثماني النواة من فئة MediaTek Helio G85 وذاكرة وصول عشوائي بحجم 4GB أو 6GB تساعد على تشغيل التطبيقات والألعاب بسلاسة وبدون تأخير، كما يأتي الهاتف بسعة تخزين داخلية تصل إلى 128GB قابلة للتوسيع عبر بطاقة microSD حتى 256GB.

يدعم هاتف ريلمي C55 تقنيات الاتصال اللاسلكي مثل البلوتوث والواي فاي وGPS وNFC ومنفذ USB Type-C، كما يحتوي الهاتف على مستشعر بصمات الأصابع ومستشعر التسارع والبوصلة والدوران لتعزيز تجربة المستخدم.

من بين مميزات هاتف ريلمي C55 أيضاً، يعمل بنظام تشغيل Android 11 مع واجهة ريلمي UI 3.0 التي توفر تجربة استخدام سلسة وسهلة، كما يأتي الهاتف ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدوم طويلاً وتدعم الشحن السريع بقوة 18W.

هاتف ريلمي C55

يعد هاتف ريلمي C55 خيارًا ممتازًا لمن يبحثون عن جهاز ذكي بمواصفات عالية وسعر معقول، يجمع الهاتف بين التصميم الأنيق والأداء القوي والكاميرا ذات الجودة العالية، مما يجعله ضمن أفضل الهواتف في فئته، اذا كنت تبحث عن هاتف يلبي احتياجاتك اليومية ويوفر قيمة ممتازة للمال، فإن هاتف ريلمي C55 هو الخيار الأمثل لك.