موعد صب منحة التقاعد التكميلي والشيخوخة في الجزائر 2024.. الديوان الوطني يوضح

أعلن الديوان الوطني مؤخرًا عن موعد صب منحة التقاعد التكميلي والشيخوخة في الجزائر 2024، حيث ينتظر العديد من المواطنين في البلاد الاستفادة من هذه المنحة، كما من المقرر أن يشمل هذا الإعلان أيضًا استفادة تقريبًا 643 مواطنًا جزائريًا من هذه المنحة بالإضافة إلى منحة الشيخوخة، وقد بدأ صرف هذه المنحة اعتبارًا من الأول من أبريل الحالي، لذلك نحن اليوم عبر هذا المقال سوف نتعرف على موعد صب منحة التقاعد التكميلي والشيخوخة في الجزائر 2024.

موعد صب منحة التقاعد التكميلي والشيخوخة في الجزائر 2024

بحسب تصريحات الديوان الوطني فمن المتوقع أن يستفيد 549 شخصًا من منحة التقاعد التكميلي في الجزائر، وسيتم توزيع مبلغ قدره 40 مليون دينار جزائري على هذه الفئة، وقد جري صرف هذه المنحة اعتبارًا من الأول من أبريل، كما يستفيد ما يقرب من 94 مواطنًا من منحة الشيخوخة، وسيتم تقسيم مبلغ قدره 1.4 مليون دينار جزائري على هذه الفئة، وبالإضافة إلى ذلك ستبدأ فئات أخرى من المتقاعدين في الحصول على معاشاتهم اعتبارًا من الأول من مايو 2024.

زيادة معاشات المتقاعدين في الجزائر

وفي سياق متصل فقد تمت الموافقة من قبل المجلس الوزاري على زيادة معاشات المتقاعدين في الجزائر بشكل دوري وسنوي، ووفقًا للقرار سيتم تطبيق الزيادات على النحو التالي:

سيتم زيادة معاشات المتقاعدين الذين يتقاضون مبلغًا يقل عن أو يساوي 20 ألف دينار جزائري بنسبة 5%.

سيتم زيادة معاشات المتقاعدين الذين يتقاضون مبلغًا يزيد عن 20 ألف دينار جزائري ويقل عن أو يساوي 50 ألف دينار جزائري بنسبة 4%.

بالنسبة للمتقاعدين الذين يتقاضون مبلغًا يزيد عن 50 ألف دينار جزائري، سيتم زيادة معاشاتهم بنسبة 3%.

تأتي هذه الزيادات في إطار جهود الدولة لدعم المتقاعدين وتحسين مستوى معيشتهم في مرحلة ما بعد التقاعد عن العمل، وتعكس هذه الخطوة الاهتمام الحكومي برفاهية المتقاعدين ورعايتهم في هذه المرحلة المهمة.