“مصرف الرافدين” سلم رواتب المتقاعدين الجديد بزيادة 100.000 دينار فوري

يعد موضوع البحث حول معرفة الزيادات علي رواتب المتقاعدين في العراق من اكثر المواضيع تداولا بين المواطنين علي مواقع التواصل الإلكترونية، عبر هذه السطور سنوضح لكم الشروط التي يجب أن تنطبق علي المواطنين اللذين يتم إضافة هذه الزيادة لهم في السطور الأتية ابقوا معانا.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2024

من خلال تلك السطور سنوضح لكم ألية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين وذلك من خلال زيارة الموقع الرسمي الخاص بوزارة المالية العراقية الإلكتروني من عدة طرق بسيطة وتتمثل في الأتي:

يرجي الولوج إلي الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية العراقية الإلكتروني.

يجب الضغط علي أيقونة الخدمات الإلكترونية في اعلي الصفحة الرئيسية.

ينبغي الضغط علي زر الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق.

سيتطلب منك إدخال رقم البطاقة الهوية الوطنية، الاسم رباعي.

الخطوة التالية: اضغط علي زر الاستعلام.

أخيرا: علي الفور سيتم إظهار الزيادة المضافة إلي راتبك الخاص وكافة التفاصيل.

تعرف علي سلم رواتب المتقاعدين في العراق مع إضافة الجديدة

أعلنت الجهات العنية عن موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر أبريل الجاري من بداية أول الشهر، مع إضافة الزيادات الجديدة 2024 سنوضح لكم سلم رواتب المتقاعدين في السطور التالية: