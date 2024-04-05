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“كشوف نقل النفوس pdf” اسماء المقبولين في نقل النفوس 2024 عموم محافظات العراق
كثرت أسئلة البحث الإلكترونية من قبل المواطنين في العراق عن معرفة أسماء المشمولين في نقل النفوس للوجبة الأخيرة، لذا أتاحت وزارة الداخلية العراقية كيفية الحصول علي أسماء المواطنين المقبولين في الوجبة الأخيرة من خلال موقعها الإلكتروني توفير علي المواطنين بدل الانتقال إلي الجهات الحكومية، توفير أوقاتهم أيضا من خلال تلك الموضوع سنسرد لكم كافة الخطوات اللازمة للحصول علي أسماء المشمولين لنقل النفوس في الوجبة الأخيرة انتظرنا.
الاستعلام عن أسماء نقل النفوس للوجبة الأخيرة في العراق
يود العديد من المواطنين في العراق عن معرفة نتيجة نقل النفوس في الوجبة الأخيرة في العراق من خلال اتباع الخطوات الأتية:
- قم بزيارة الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الداخلية العراقية.
- أو بوابة المواطن الإلكترونية.
- قم بالنقر علي أيقونة الخدمات الإلكترونية.
- يرجي الضغط علي زر الاستعلام عن أسماء نقل النفوس للوجبة الأخيرة.
- يجب إدخال الاسم، رقم الهوية الوطنية.
- ثم انقر علي أيقونة البحث.
- أخيرا: انتظر بضع ثواني، سيتم إظهار النتيجة الذي تريد الاستعلام عنها الخاصة بهذا الاسم.
المستندات اللازمة لنقل النفوس في العراق للوجبة الأخيرة
- يجب تقديم صورة طبقا الأصل من البطاقة المدنية.
- تقديم البطاقة التموينية للمواطن.
- يجب إرفاق البطاقة السكنية.
- تقديم نسخة من البطاقة الانتخابية.
- بعد تقديم جميع الأوراق والمستندات بطريقة صحيحة سيتم البث فيها من خلال الجهات المعنية بذلك، سيتم علي الفور إظهار كافة الكشوفات التي يوجد بها جميع أسماء المقبولين بنقل النفوس علي الموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية العراقية الإلكتروني.