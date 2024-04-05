طريقة تنزيل واتساب عمر الأخضر WhatsApp omar| ميزة إرسال رسالة لـ 1000 شخص مرة واحدة!.. نزل واتس اب الجديد واستمتع بالمميزات

أصبح تطبيق واتساب عمر الأخضر من أكثر التطبيقات المتخصصة في المراسلة الفورية الأمنة، حيث إن التطبيق يوفر العديد من المميزات الرائعة والخصائص التي لم تتوفر في أي تطبيق أخر، ولذا سنوضح لكم مميزات أخر تحديث من هذا التطبيق، وطريقة تنزيله على كافة أجهزة الأندرويد والأيفون.

ما هي مميزات واتساب عمر الأخضر 2024

تتمثل أهم مميزات تطبيق اتساب عمر الأخضر التحديث الجديد، وفقًا لما يلي:-

التطبيق يمتلك واجهة جديدة من تصميم One Ul Design.

فضلاً عن إدخال وظيفة الرسائل الجماعية لكافة المجموعات بتصميم جديد وغير مألوف.

إمكانية إرسال رسال لـ 1000 شخص مرة واحدة بكل سهولة.

كما يمكنك إرسال ملفات مثل الصور والفيديوها بجودة عالية ودقة لا تُقارن.

سهولة تنزيل حالات الواتساب.

التطبيق يُتيح تصميم نمط الحالة لكي يُشبه مظهر

عرض اسم المسؤول في المجموعة.

إتاحة العديد من الألوان التي على أعلى مستوى وغير تقليدية.

كيفية تنزيل تطبيق واتساب عمر الأخضر

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم تنزيل تطبيق واتساب عمر الأخضر على أجهزة الأندرويد والأيفون، وفقًا لما يلي:-