بدون متروح ولا تيجي.. طريقة استخراج بطاقة التموين 2024 من منصة مصر الرقمية

تجسد بطاقة التموين دورًا حيويًا في حياة المواطن المصري، حيث تعتبر واحدة من أهم وسائل الدعم الاجتماعي التي تقدمها الحكومة للفئات الأكثر احتياج، وفي إطار تسهيل وتيسير الخدمات الحكومية على المواطنين، تطورت منصة مصر الرقمية لتتيح لهم استخراج بطاقة التموين بشكل إلكتروني.

منصة مصر الرقمية

تعمل منصة مصر الرقمية على توفير خدمة استخراج بطاقة التموين بشكل سهل وميسر لكل المواطنين، من خلال خطوات بسيطة وسهلة يمكن اتباعها بضغطة زر واحدة، ولضمان حصول كل فرد على حقه من المساعدات الاجتماعية، يجب على كل فرد تحديث بياناته ومراجعة الجهات المختصة بشكل دوري، للاستفادة من خدمة استخراج بطاقة التموين عبر منصة مصر الرقمية، يمكن اتباع الخطوات التالية:

التسجيل على المنصة: يجب على المواطن التسجيل على منصة مصر الرقمية من خلال إدخال بياناته الشخصية وإنشاء حساب مستخدم.

تحديث البيانات: بعد التسجيل، يجب على المواطن تحديث بياناته الشخصية والأسرية، والتأكد من صحتها واكتمالها.

طلب استخراج البطاقة: بعد تحديث البيانات، يمكن للمواطن طلب استخراج بطاقة التموين عبر المنصة الإلكترونية، مع توفير الوثائق الضرورية.

الموافقة والاستلام: بعد تقديم طلب الاستخراج، سيتم مراجعته وفحصه من قبل الجهات المختصة، وفي حال الموافقة سيتم إصدار البطاقة وإرسالها إلى المواطن عبر البريد أو التوجه الشخصي إلى أقرب فرع لاستلامها.

نصيب الفرد في بطاقة التموين

يبحث الكثير من المواطنين عن نصيبهم على بطاقات التموين، حيث يخصص لكل فرد قيمة مالية تبلغ 50 جنيهاً، ويستخدمونها لشراء السلع المتوفرة بأسعار مخفضة مثل الزيت والسكر والمكرونة وغيرها، تقدم وزارة التموين والتجارة الداخلية أكثر من 32 صنفاً من السلع التموينية بأسعار مخفضة، ويتم توزيعها في جميع منافذ الوزارة في جميع أنحاء البلاد.