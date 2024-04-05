استفيد من مزاياه وشغله تاني .. طريقة تشغيل واتساب الذهبي الجديد بعد إيقافه

يعد تشغيل تطبيق واتساب الذهبي بعد إغلاقه من أكثر الموضوعات تداولا على محركات البحث، حيث يعتبر هذا التطبيق من التطبيقات الذكية الذي يتميز بمزايا احترافية، وقد تم تطويره من قبل مجموعة من المطورين المحترفين في برمجة تطبيقات الأندرويد، كما يتميز هذا التطبيق بتقنيات حماية الخصوصية المتقدمة، والقدرة على التحكم الكامل في إعدادات التطبيق، وسوف نوافيكم بخطوات التشغيل بالإضافة إلى مزايا التطبيق الرائعة التي ينتظرها مستخدميه.

طريقة تشغيل واتساب الذهبي الجديد

لقد أصدرت شركة الواتس آب الذهبي بيانها الأول في شهر يناير لعام 2024 تعتذر لمستخدميها عن إيقاف الموقع للأبد بسبب تلقي رسالة من شركة فيس بوك بخصوص انتهاك شروط الخدمة وذلك لأنه لن يكون هناك نسخ بعد النسخة الأخيرة، وبعد غلقه لفترة عاد في ثوبه الجديد، لذلك نقدم لكم طريقة تحميل واتساب الذهبي بهذه الخطوات:

في البداية يفضل عدم حذف الإصدار السابق من التطبيق القديم.

يتطلب الحصول على أحدث إصدار من تطبيق واتساب الذهبي عن طريق تنزيله.

قم بتشغيل مدير الملفات والتوجه إلى التنزيل.

ثم بعد ذلك تابع تثبيت التحديث.

بعد الانتهاء من تثبيت واتس اب الجديد على جهازك، عليك بتشغيل التطبيق، وسوف تكون جميع محادثاتك السابقة متاحة لك للاطلاع عليها.

مزايا تطبيق واتساب الذهبي الإصدار الجديد

يحتوي واتساب الذهبي الإصدار الجديد على عدد من الميزات التي تمكنك من الاستفادة بجميع مزاياه، تكون هذه المزايا كالآتي: