في هذا المقال نغوص معا في بحر الكوميديا لنتعرف على مسلسل “شباب البومب” موعد عرض آخر الحلقات وتردد قناة روتانا خليجية الناقلة للمسلسل رمضان 2024، مسلسل شباب بومب يعتبر واحدًا من أبرز الإنتاجات التلفزيونية التي تعرض في شهر رمضان لعام 2024، وقد حقق نجاحاً كبيراً منذ بداية الشهر المبارك، يتميز المسلسل بمواضيعه الفكاهية والخفيفة التي تستهوي المشاهدين، ويعدّ من بين المسلسلات الكوميدية التي تقدم مجموعة متنوعة من الشخصيات المضحكة والممتعة. تميز هذا العمل بنبضه القوي وتفاعل الجماهير معه، وقد استحوذ على اهتمام الكثيرين بفضل سياقه الكوميدي والمواضيع الجذابة التي يطرحها.

“شباب البومب” موعد عرض آخر الحلقات رمضان 2024

نسرد لكم في العبارات التالية كل ما يخص مسلسل “شباب البومب” موعد عرض آخر الحلقات رمضان 2024 حيث يتم نقل المسلسل السعودي عبر شاشة قناة روتانا خليجية وذلك في تمام الساعة السادسة وأربعون دقيقة مساء بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة وأربعون دقيقة مساء بتوقيت أبو ظبي، والخامسة وأربعون دقيقة عصرا بتوقيت القاهرة.

تردد قناة روتانا خليجية الناقلة لمسلسل “شباب البومب”

تعرف معنا عزيزي المتابع على تردد قناة روتانا خليجية النافلة لمسلسل “شباب البومب” حيث يمكنك الآن تثبيت القناة بأحدث تردد والاستمتاع بأكبر باقة متنوعة من المسلسلات والبرامج المميزة، حيث يمكنك مشاهدة القناة عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال:

التردد 11259.

مع معدل ترميز 27500.

واستقطاب أفقي.

ومعامل تصحيح الخطأ 3/4.

كما يمكنك أيضًا متابعة القناة عبر القمر الصناعي عرب سات: