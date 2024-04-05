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قبل ايقاف الخدمة.. لينك استخراج البطاقة الوطنية العراقية 2024 وطريقة الاستلام من شؤون البطاقة الوطنية
تتيح الآن الحكومة العراقية للمواطنين خدمة استخراج البطاقة الوطنية العراقية، اونلاين عبر موقعها الرسمي وباتباع بعض الخطوات لاستخراجها وهو ما سنتعرف عليه معاً في هذا المقال، حيث تُعد هذه الخطوة من الأمور الهامة والضرورية في حياة المواطن العراقي، فعلى سبيل المثال لا يستطيع السفر بدون البطاقة الوطنية أو التعلم أو الالتحاق بأي وظيفة حكومية.
تعرف الآن على خطوات استخراج البطاقة الوطنية العراقية
ولاتمام عملية استخراج البطاقة الوطنية العراقية، يجب أن تتبع الخطوات التي اوضحتها الجهات الحكومية وهي:
- قم بزيارة موقع وزارة مديرية الشؤون البطاقة الوطنية
- قم بالضغط على كلمة “البطاقة الوطنية”
- قم بالضغط على الخيار الخاص بـــ “التسجيل الإلكتروني”
- و لمتابعة باقي التعليمات قم بالضغط على كلمة “التعليمات”
- والخطوة الأخيرة ستكون الضغط على كلمة “إرسال رسالة نصية”، ولذلك ستحتاج إلى تسجيل رقم الهاتف الخاص بك
اسجل ازاي.. خطوات التسجيل والأوراق المطلوبة لاستخراج البطاقة الوطنية العراقية
ولكن هناك خطوة تسبق خطوة استخراج البطاقة، وهي حجز موعد أولاً و استيفاء جميع الأوراق المطلوبة:
- لحجز موعد لاستخراج البطاقة، يكون عن طريق الموقع الرسمي لمديرية البطاقة الوطنية و التسجيل إلكترونيا
- ثم بعد ذلك سيطلب منك تحديد التاريخ و الوقت المناسب لك، للذهاب إلى مديرية البطاقة الوطنية
- بعد معرفة التاريخ والموعد المحدد، لزيارة مديرية البطاقة الوطنية احتفظ به جيداً وقم بطباعته
- يجب أن يكون معه ما يثبت الهوية الشخصية، نسخة أساسية وصورة منها
- يجب أن يكون معه ما يثبت حصوله على الجنسية العراقية
- يجب أن يكون معه مستند رسمى مذكور فيه “عنوان السكن الحالي”
- طباعة عدد 2 صورة شخصية، مقاس 4*6
- إيصال دفع بقيمة 5000 دينار عراقي