قبل ايقاف الخدمة.. لينك استخراج البطاقة الوطنية العراقية 2024 وطريقة الاستلام من شؤون البطاقة الوطنية

تتيح الآن الحكومة العراقية للمواطنين خدمة استخراج البطاقة الوطنية العراقية، اونلاين عبر موقعها الرسمي وباتباع بعض الخطوات لاستخراجها وهو ما سنتعرف عليه معاً في هذا المقال، حيث تُعد هذه الخطوة من الأمور الهامة والضرورية في حياة المواطن العراقي، فعلى سبيل المثال لا يستطيع السفر بدون البطاقة الوطنية أو التعلم أو الالتحاق بأي وظيفة حكومية.

تعرف الآن على خطوات استخراج البطاقة الوطنية العراقية

ولاتمام عملية استخراج البطاقة الوطنية العراقية، يجب أن تتبع الخطوات التي اوضحتها الجهات الحكومية وهي:

قم بزيارة موقع وزارة مديرية الشؤون البطاقة الوطنية قم بالضغط على كلمة “البطاقة الوطنية” قم بالضغط على الخيار الخاص بـــ “التسجيل الإلكتروني” و لمتابعة باقي التعليمات قم بالضغط على كلمة “التعليمات” والخطوة الأخيرة ستكون الضغط على كلمة “إرسال رسالة نصية”، ولذلك ستحتاج إلى تسجيل رقم الهاتف الخاص بك

اسجل ازاي.. خطوات التسجيل والأوراق المطلوبة لاستخراج البطاقة الوطنية العراقية

ولكن هناك خطوة تسبق خطوة استخراج البطاقة، وهي حجز موعد أولاً و استيفاء جميع الأوراق المطلوبة: