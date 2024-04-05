” سلي أطفالك في العيد” تردد قناة بطوط الجديد ٢٠٢٤ على القمر الصناعي نايل سات

قناة بطوط للأطفال واحدة من أشهر القنوات التي تحظى بشعبية كبيرة واهتمام كبير من الأمهات والآباء وذلك لأن عدد كبير من الأطفال يحبون مشاهدة قناة بطوط والاستمتاع بما تقدمه من محتوى ممتع ومسلي حيث تشتهر قناة بطوط ببثها لبرامج الأطفال الممتعة والأفلام الكرتونية التي تجذب انتباههم وتسعدهم في أوقاتهم، لذلك يبحث الكثير من الآباء والأمهات عن تردد قناة بطوط الجديد على القمر الصناعي العرب سات والنايل سات للاستمتاع بكل ما هو جديد على القناة

تردد قناة بطوط الجديد ٢٠٢٤

تعد قناة بطوط من قنوات الأطفال الجميلة التي يحبها عدد كبير من الأطفال في الوطن العربي، حيث تقوم بتقديم عدد كبير من الأفلام وبرامج الأطفال الممتعة والتي يعشقها الكبير والصغير، كما أنها تنمي مهارات التواصل والتعلم، بالإضافة إلى تعلم الإبداع والابتكار، فهي قناة محببة لدى الأطفال والكبار، من أجل ذلك نقدم لكم تردد القناة الجديد.

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 11549

معامل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: أفقي

معامل الخطأ: 3/4.

مزايا قناة بطوط في شكلها الجديد

تتمتع قناة بطوط بمزايا عديدة جعلتها واحدة من أفضل قنوات الأطفال الرائدة في مجال التميز والتنوع في محتواها لتجذب انتباه الصغار والكبار، كما جعلتها تحظى بأعلى نسبة مشاهدة ضمن قنوات الأطفال، وجعلتها محط إعجاب الآباء والأمهات ومن هذه المزايا ما يلي: