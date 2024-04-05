” الحق وقدم” خطوات وشروط الحصول على سيارة المعاقين ٢٠٢٤ بدون جمارك

تقوم الحكومة المصرية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بدعم فئة ذوي الهمم بشكل كبير وتوفير سيارات خاصة لهم بأسعار مخفضة، وذلك للتسهيل عليهم في قضاء شؤون حياتهم وممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي مثل باقي الأفراد وسهولة التنقل من مكان لآخر بكل حرية، كما تعمل الحكومة على توفير فرص عمل لهم بعد تأهيلهم وتدريبهم لأخذ نصيبهم الكامل كحق مواطن مصري، من أجل ذلك يبحث الكثير منهم عن شروط الحصول على سيارة المعاقين وكيفية الحصول عليها.

شروط الحصول على سيارة المعاقين ٢٠٢٤

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي المصري في الآونة الأخيرة وبعد تزايد أسئلة متكررة حول شروط الحصول على سيارة المعاقين ٢٠٢٤، ولهذا فقد وضعت الوزارة مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدم ولإتمام عملية شراء السيارة بكل سهولة واريحية، جاءت هذه الشروط على النحو الآتي:

من أهم الشروط الواجب توافرها في المتقدم امتلاك بطاقة الخدمات المتكاملة لشراء سيارة معاقين.

يلزم أن تنطبق التجهيزات الخاصة بالسيارة مع التقرير الطبي الذي تم إصداره.

يشترط أن يكون المتقدم للحصول على سيارة المعاقين مصري الجنسية.

يجب إتمام إجراءات الكشف الطبي اللازمة للحصول على السيارة.

يشترط أن تسجل السيارة باسم صاحب الإعاقة المتقدم للحصول على السيارة.

خطوات التقديم على شراء سيارة للمعاقين

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي المصري خطوات إلكترونية ينبغي القيام بها عند التقديم على شراء سيارة للمعاقين ٢٠٢٤ وعلى المتقدمين اتباعها بدقة، وهي كالآتي: