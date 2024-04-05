أكلة أول يوم في العيد .. طريقة عمل الفسيخ في المنزل مثل أشهر المحلات
كثير من المصريين ينتظرون حلول عيد الفطر بشوق ولهفة للاحتفال بهذا اليوم وممارسة العادات والتقاليد التي تعم بالبهجة والسرور، ومن مظاهر الاحتفال بعيد الفطر أكل الفسيخ والرنجة والملوحة في هذه الأيام والاستمتاع بأوقات العيد مع العائلات، حيث يعد الفسيخ من الوجبات المحببة لبعض الأشخاص، ولأجل هذا اليوم فهم يستعدون من خلال عمل الفسيخ في البيت، ونظراً لارتفاع أسعار الفسيخ تبحث ربات البيوت عن طريقة عمل الفسيخ في البيت للاستمتاع بطعمها الشهي، من أجلك عزيزتي جئنا إليك بوصفة سهلة وبسيطة جربيها ومش هتندمي.
مكونات عمل الفسيخ في البيت اطعم من الجاهز
تعتبر وجبة الفسيخ من أشهى الوجبات عند الكثير من الأسر في عيد الفطر المبارك، والذين يستعدون بها للاحتفال بعيد الفطر ونظراً لأن بعض المحلات التجارية تبيعه بسعر باهظ وأيضاً هناك من يقوم بتخزينه بشكل صحيح، مما يتسبب لمشاكل صحية، نقدم لكي طريقة سهلة وبسيطة لعمل أحلى وأشهى فسيخ بيتي، إليك المكونات:
المكونات
- سمك بوري طازج.
- كوب ملح خشن.
- نصف كوب من الشطة.
- معلقة كبيرة كركم.
خطوات تخليل الفسيخ فى المنزل بكل سهولة
وجبة الفسيخ من الوجبات المحببة لبعض المصريين ويستمتعون بتناولها خاصة في إجازة عيد الفطر وإجازة شم النسيم، ولكي تستمتعي بطعم ومذاق رائع للفسيخ قومي تخليل الفسيخ بهذه الطريقة:
- في البداية عليكي اختيار سمك بورى طازج، قومي بشطفها جيداً تحت الماء.
- واتركيها تتصفى نهائي من الماء وجفيفيها بمناديل ورقية.
- التأكد من جفاف السمكة تماما من الماء لأن وجود الماء قد يتسبب في فساد الفسيخ وعدم صلاحيته.
- قومي بخلط الملح والشطة والكركم مع بعض ثم قومي بحشو خياشيم السمكة.
- غلفي السمكة جيداً بعد تمليحها وضعيها في علبة محكمة الغلق في مكان مظلم بعيد عن الضوء لمدة ١٥ يوم، وبعد هذه الفترة يكون جاهز للأكل وبألف هنا وعافية.