أكلة أول يوم في العيد .. طريقة عمل الفسيخ في المنزل مثل أشهر المحلات

كثير من المصريين ينتظرون حلول عيد الفطر بشوق ولهفة للاحتفال بهذا اليوم وممارسة العادات والتقاليد التي تعم بالبهجة والسرور، ومن مظاهر الاحتفال بعيد الفطر أكل الفسيخ والرنجة والملوحة في هذه الأيام والاستمتاع بأوقات العيد مع العائلات، حيث يعد الفسيخ من الوجبات المحببة لبعض الأشخاص، ولأجل هذا اليوم فهم يستعدون من خلال عمل الفسيخ في البيت، ونظراً لارتفاع أسعار الفسيخ تبحث ربات البيوت عن طريقة عمل الفسيخ في البيت للاستمتاع بطعمها الشهي، من أجلك عزيزتي جئنا إليك بوصفة سهلة وبسيطة جربيها ومش هتندمي.

مكونات عمل الفسيخ في البيت اطعم من الجاهز

تعتبر وجبة الفسيخ من أشهى الوجبات عند الكثير من الأسر في عيد الفطر المبارك، والذين يستعدون بها للاحتفال بعيد الفطر ونظراً لأن بعض المحلات التجارية تبيعه بسعر باهظ وأيضاً هناك من يقوم بتخزينه بشكل صحيح، مما يتسبب لمشاكل صحية، نقدم لكي طريقة سهلة وبسيطة لعمل أحلى وأشهى فسيخ بيتي، إليك المكونات:

المكونات

سمك بوري طازج.

كوب ملح خشن.

نصف كوب من الشطة.

معلقة كبيرة كركم.

خطوات تخليل الفسيخ فى المنزل بكل سهولة

وجبة الفسيخ من الوجبات المحببة لبعض المصريين ويستمتعون بتناولها خاصة في إجازة عيد الفطر وإجازة شم النسيم، ولكي تستمتعي بطعم ومذاق رائع للفسيخ قومي تخليل الفسيخ بهذه الطريقة: