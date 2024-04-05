تعرف على طريقة حساب راتب التقاعد 1445 وشروط صرف معاش التقاعد في السعودية وموعد صرف رواتب التقاعد لشهر رمضان!!

مع اقتراب موعد صرف رواتب التقاعد، يتساءل العديد عن الموعد النهائي لصرف هذه الرواتب ونقلها إلى حسابات المستفيدين، وتقدم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة معاش التقاعد للمشتركين الذين تقاعدوا، حيث يتم صرف المعاش لهم في بداية الشهر التالي لتقاعدهم، ويتم صرفه خلال الأسبوع الأول من كل شهر ميلادي، وسوف نقدم الإجابة على جميع الأسئلة المتعلقة برواتب التقاعد من تواريخ الصرف وحساب الراتب وأية تفاصيل أخرى.

موعد صرف رواتب التقاعد لشهر رمضان

تحديد موعد صرف راتب التقاعد هو موضوع يثير اهتمام العديد من المتقاعدين، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، وأعلنت المؤسسة العامة للتأمينات أنه من المتوقع صرف راتب التقاعد لشهر رمضان وراتب شهر أبريل يوم الإثنين القادم، الموافق 22 رمضان عام 2024 الذي يصادف الأول من أبريل.

شروط صرف معاش التقاعد في السعودية

تقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة بصرف رواتب التقاعد في الحالات التالية:

في حالة بلوغ عمر 60 عامًا أو تجاوزه.

وقف القيام بأي نشاط يخضع لقوانين هيئة التأمين الاجتماعي.

يجب أن يكون الشخص قد اشترك في التأمينات لمدة لا تقل عن 120 شهرًا.

توفر فترة الاشتراك التي تزيد عن 300 شهرًا عند التقاعد المبكر وتقديم طلب استلام التقاعد.

طلب الحصول على راتب التقاعد

تقدم مؤسسة التقاعد خدمة تقديم طلب الحصول على مستحقات التقاعد عبر الإنترنت، وذلك بشرط تحقيق الشروط المذكورة مسبقاً من خلال اتباع الخطوات التالية:

يتم في البداية زيارة موقع الويب الخاص بالمؤسسة.

ثم يتم اختيار الخدمات والضغط عليها، ثم الانتقال إلى خدمات الأفراد ومن ثم الضغط على طلب التقاعد.

اضغط على خيار بدء الخدمة لرؤية كافة تفاصيل التقاعد.

يدخل الشخص باستخدام رقم الهوية وإذا كان مؤهلاً للحصول على راتب، سيظهر له خيار التقديم.

اضغط على هذا الزر ثم قم بملء البيانات المطلوبة ورفع المستندات الضرورية قبل إرسال الطلب.

حساب راتب التعاقد 1445

يتم حساب الراتب التقاعدي بالطريقة اليدوية من خلال (متوسط الأجر في السنتين الأخيرتين من فترة الاشتراك × فترة الاشتراك السابقة ÷ 600) مع إضافة قيمة إعانة المعالين إلى الناتج والتي تبلغ 20% لثلاثة أفراد من العائلة، 15% لشخصين، و10% لشخص واحد، ويمكنك أيضًا حساب الراتب بوساطة الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.