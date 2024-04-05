“نزلها وارتاحي من زن العيال” نزل تردد قناة توم أند جيري أطفال الجديد 2024 وتابع أفضل الأغاني وأحلى الأناشيد بجودة هائلة

قناة توم وجيري أطفال هي من أفضل وأروع قنوات الأطفال الفضائية التي تشغل بال ملايين الأطفال حول العالم، حيث إن القناة تقدم سلسلة كبيرة من الأفلام الكرتونية والأناشيد الدينية المميزة، إضافة إلى تقديمها للكرتون الشهير توم وجيري “القط والفأر” ولذا سنكشف لكم تردد القناة الجديد في السطور التالية لكي يتعرف عليها الجميع.

نزل تردد قناة توم أند جيري 2024

يمكنك التعرف على التردد الجديد لقناة توم وجيري أطفال بالنايل سات، وفقًا للمعلومات المتمثلة في الأتي:-

التردد الجديد لقناة توم وجيري يكون 12149.

القمر الصناعي لقناة توم وجيري النايل سات.

استقطاب قناة توم وجيري يكون أفقي.

معامل الترميز للقناة فهو 27500.

خطوات استقبال قناة توم وجيري أطفال 2024

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بإستقبال قناة توم وجيري أطفال على النايل سات وعرب سات، وفقًا لما يلي:-

أن يتم التحكم بجهاز الرسيفر الخاص بالتلفاز.

ومن ثم يتم الضغط على زر “الإعدادات”.

القيام بالضغط على زر “التثبيت اليدوي”.

القيام بإدخال التردد الجديد لقناة توم وجيري أطفال.

لتتمكن من الضغط على زر “بحث”.

وفي النهاية ستتمكن من استقبال القناة على كافة الأقمار الصناعية سواء النايل سات أو العرب سات.

وعند تنزيل قناة توم وجيري أطفال ستتمكن من مشاهدة كافة البرامج الطفولية والأغاني الكرتونية المميزة التي يعشقها ملايين الأشخاص حول العالم.