“جربه بنفسك وشوف المميزات“ طريقة تحميل تطبيق واتساب بلس Whatsapp plus.. نزله الآن 

يعد تطبيق واتساب بلس هو التطبيق المفضل لدى ملايين المستخدمين من مختلف الدول حيث يتمتع التطبيق بمميزات رائعة وإضافات مختلفة وخصائص هامة لا توجد في أي تطبيق دردشة اخر، وهذا جعل الكثيرون يستخدمونه بدلا من الواتساب العادي ويستمتعوا بالشات من خلاله مع الأصدقاء والمعارف، واليوم سنقدم لكم من خلال هذا المقال مميزات تطبيق واتساب وطريقة تحميله على الهاتف.

طريقة تحميل تطبيق واتساب بلس Whatsapp plus

واتساب بلس واحد من أشهر برامج الدردشة وأكثرها انتشارا، وقد وجد فيه محبي الدردشة عبر الواتساب الكثير من المميزات التي لا تتوافر في الواتساب العادي، وبعد الأراء الإيجابية الكثيرة حوله كثرت التساؤلات عنه وعن كيفية تحميله وطريقة استخدامه، وفيما يلي سنوضح لكم بالخطوات طريقة تحميل التطبيق :

الدخول الى متصفح جوجل وكتابة اسم التطبيق Whatsapp plus في خانة البحث.

من موقع موثوق اضغط على “تنزيل” لتحميل ملف APK الخاص بالتطبيق.

افتح الملف واتبع خطوات تثبيته على الهاتف.

فعل من إعدادات الهاتف خاصية تثبيت التطبيقات من مصادر غير معروفة.

بعد انتهاء عملية التثبيت افتح التطبيق وابدأ في إنشاء الحساب.

ادخل اولا رقم الهاتف، ثم اكتب رمز التحقيق المرسل الى هاتفك.

قم بإعداد البروفايل الشخصي وابدأ في الاستمتاع بالدردشة عبر واتساب بلس.

مواصفات تطبيق واتساب بلس

تطبيق واتساب بلس يتمتع بمواصفات مذهلة وفريدة من نوعها وهذا جعله التطبيق المفضل عند الكثيرين، وفيما يلي أبرز مواصفات التطبيق :