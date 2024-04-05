أخبار أخيرة .. الحصول على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي PDF

تمثل قوائم المستفيدين من الرعاية الاجتماعية جزء أساسي من التحديثات التي تقدمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، من خلال منصة مظلتي الإلكترونية، يمكن الآن الوصول بسهولة إلى قوائم المشمولين بالرعاية الاجتماعية لعام 2024 استفد من هذه الخدمة لتعزيز التضامن وتحقيق العدالة الاجتماعية.

أسماء المشمولين الوجبة السابعه

لم يتم إصدار قائمة المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة لعام 2024 بعد، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تقوم حاليا بمراجعة الأوراق لضمان توافق الشروط والمعايير المحددة للحصول على الرعاية، ومن بين هذه الشروط، أن يكون المتقدم عراقي الجنسية، وأن تكون أسرته لا تزيد عن أربعة أفراد، مع الالتزام بالفئة العمرية المحددة، ويجب علينا الانتظار حتى صدور القائمة النهائية لمعرفة المشمولين بالرعاية الاجتماعية لهذه الوجبة.

شروط الاستحقاق للرعاية الاجتماعية في العراق

تتضمن الرعاية الاجتماعية في العراق مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توافرها للمواطنين الراغبين في الاستفادة منها، وفيما يلي أهم تلك الشروط:

يجب أن يكون المتقدم للرعاية الاجتماعية من الجنسية العراقية. يجب أن يكون المتقدم مقيما دائما في أراضي العراق. يجب أن يكون عمر الرجال بين 18 و60 سنة، وعمر النساء بين 15 و55 سنة. يجب أن لا يكون هناك تأمين صحي أو اجتماعي للمتقدم. يتوجب أن يكون دخل المتقدم للرعاية الاجتماعية محدودا. يجب أن يكون المتقدم ضمن الفئات المستحقة وفقا للمعايير المحددة.

خطوات الأستعلام عن أسماء المشمولين الوجبة السابعه

خطوات بسيطة للحصول على أسماء المشمولين الوجبة السابعه.