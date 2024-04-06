روقي العيال وفرفشيهم.. تردد قناة طيور الجنه الجديد 2024 بجودة عالية… نزلها وابسط الاولاد!!

تردد قناة طيور الجنة، هي احدى القنوات التلفزيونية التي اكتسبت شهرة واسعة بين الأطفال والأهالي في الوطن العربي وحول العالم، تأسست القناة عام 2008، وهي القناة الأولى من نوعها التي تهتم بتقديم محتوى إسلامي وتربوي للأطفال، وتقدم قناة طيور الجنة برامج متنوعة تهدف إلى تعليم الأطفال القيم والأخلاق الإسلامية من خلال أناشيد وأفلام ومسابقات وبرامج تربوية ممتعة لذا، يعتبر مشاهدو القناة من الأطفال والأهالي بأنها قناة تربوية مفيدة وممتعة تساهم في تنمية الشخصية والوعي الديني لدى الأطفال.

قناة طيور الجنه

لم يقتصر نجاح قناة طيور الجنة على الأطفال فقط، بل وصل إلى تقديم برامج ومسلسلات تلفزيونية تهتم بالأسرة والتربية الإسلامية بشكل عام، تعد قناة طيور الجنة منصة مثالية للأهالي لتعليم أبنائهم القيم الحسنة والحب للدين والوطن والعائلة، أحد التحديات التي تواجه قناة طيور الجنة هي تحدي تواجدها على ترددات القنوات الفضائية المختلفة والتي يمكن تغييرها بشكل متكرر، مما يعرضها لخطر عدم وصول البرامج إلى الجمهور المستهدف، ولكن نظرًا للشعبية الكبيرة التي تتمتع بها القناة، فإن الجهات المسؤولة عنها تعمل بجهد كبير للحفاظ على وجودها على الترددات الرئيسية وضمان عرض محتواها بشكل مستمر.

تردد القناة على نايل سات

التردد: 11310.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات