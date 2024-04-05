“الضحك مش هيفارق عيالك”.. تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 لمشاهدة مغامرات القط والفار طول اليوم

يبحث الكثير من الاطفال العاشقين لكرتون القط والفار عن تردد قناه توم وجيري الجديد 2024 على الاقمار الصناعية المختلفة نظرا لما تعرضه القناة من افلام الكرتون الترفيهية التي تتناسب مع اعمارهم المختلفه، ومن مميزات قناة توموجيري أنها تقوم بعرض احدث واروع افلام الكرتون المضحكة طول اليوم وعلى مدار الساعة للترفيه عن الاطفال في اوقات فراغهم، ومن اشهر افلام الكرتون التي تعرض علي القناه افلام الرسوم المتحركه الشهيره توم وجيري.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

يمكنك استقبال تردد قناه توم وجيري الجديد 2024 عبر القمر الصناعي المصري نايل سات من خلال التردد التالي:

الاستقطاب افقي.

معامل التصحيح: 5/6.

معدل الترميز :27500.

التردد :12149.

وتقوم القناة بعرض افلام كرتون شيقه تتناسب مع اعمار الاطفال المختلفه والتي تبدا من سن ثلاث سنوات، تتميز القناة بأنها امنه على الاطفال حيث لا يتم عرض اي محتوي مسئ اللاطفال عليها، القناه بعرض احدث واروع افلام الرسوم المتحركه بشكل مجاني دون اشتراك على مدار الساعة وطول اليوم، كما تقوم القناة بعرض اغلب افلام الكرتون باللغه العربيه الفصحي وهذا يتلائم مع جميع اللهجات المختلفة في الوطن العربي.

كيفيه ضبط تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

تستطيع ضبط تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على جهاز الريسيفر الخاص بك من خلال القيام بالخطوات التاليه: