“اجازة الطلبة امتى“ موعد عطلة الربيع الجزائر 2024 وزارة التربية الوطنية الجزائرية

موعد عطلة الربيع الجزائر 2024 وزارة التربية الوطنية الجزائرية

نفت وزارة التربية الوطنية الجزائرية الأخبار المتداولة حول تمديد عطلة الربيع وبدء الدراسة لما بعد انتهاء أجازة عيد الفطر، وأكد الوزير السيد عبد الحكيم بلعابد أن كل هذه الأخبار مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، حيث أن الموعد الرسمي لعطلة الربيع من يوم 21 مارس حتى يوم 7 أبريل ولا يوجد أي تغييرات بالمواعيد المقررة، وعليه فإن الدراسة ستستأنف يوم 7 أبريل ليومين ثم تبدأ أجازة عيد الفطر يوم الأربعاء عشرة أبريل وتستمر لثلاثة أيام.

مواعيد العطل المدرسية الجزائر 2024

توجد أربع عطلات مدرسية مقررة منذ بداية العام للطلاب بالمدارس والجامعات الجزائرية، وفيما يلي نستعرض لكم مواعيد العطلات ومدتها :

عطلة الخريف : مدتها خمسة أيام وتبدأ من يوم 31 اكتوبر وتنتهي يوم 5 نوفمبر.

عطلة الشتاء : مدتها اسبوعين بداية من 21 ديسمبر وحتى يوم 7 يناير.

عطلة الربيع : ومدتها ستة عشر يوما بداية من يوم 21 مارس وتنتهي يوم 7 أبريل.

عطلة الصيف : مدتها حوالي أربعة أشهر بداية من يوم الخميس 4 يوليو وتنتهي مع بداية العام الدراسي الجديد.

وتوجد عطل أخرى قادمة أبرزها عطلة عيد الفطر المبارك التي تبدأ يوم 10 أبريل، ثم عطلة عيد الأضحى التي ستوافق يوم 16 يونيو، ثم عيد الاستقلال يوم 5 مايو 2024.