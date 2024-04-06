وحش الفئة المتوسطة.. تعرف على مواصفات هاتف Samsung Galaxy A73 5G… صاحب الأداء العالمي..!!

يعتبر هاتف Samsung Galaxy A73 5G واحدًا من أحدث الإصدارات التي أعلنت عنها شركة سامسونج، والتي تأتي مع العديد من التحسينات والميزات الجديدة التي تجعلها خيارًا مثاليًا للعديد من المستخدمين، يتميز هذا الهاتف بتصميم أنيق وأداء قوي ومواصفات تقنية ممتازة تجعله منافسًا قويًا في سوق الهواتف الذكية.

مواصفات الهاتف

أحد أبرز مواصفات هاتف Samsung Galaxy A73 5G هو شاشته الكبيرة بحجم 6.7 بوصة والتي تأتي بدقة FHD+ لتوفير تجربة تصفح ممتعة وتفاعلية. كما أنها تحتوي على تقنية Super AMOLED التي تعطي ألوانًا حية ونقية وسوداء عميقة لتجربة مشاهدة ممتعة بالإضافة إلى ذلك، يأتي الهاتف مع معالج Qualcomm Snapdragon 778G القوي الذي يوفر أداء سريع وسلس وتجربة استخدام ممتازة.

يأتي هاتف Samsung Galaxy A73 5G أيضًا مع كاميرا رباعية متطورة تتضمن عدسة رئيسية بدقة 108 ميجابكسل لالتقاط صور واضحة وحادة، بالإضافة إلى عدسة واسعة وعدسة ماكرو لتلبية احتياجات التصوير المختلفة، كما أنه يدعم تصوير الفيديو بجودة 4K وتقنيات التصوير المتقدمة مثل تثبيت الصورة البصري لتوفير صور وفيديوهات مستقرة وواضحة.

من ناحية التخزين، يأتي هاتف Samsung Galaxy A73 5G بخيارات تخزين متعددة تصل إلى 256 جيجابايت، مما يتيح للمستخدم تخزين العديد من الملفات والتطبيقات بكل سهولة، كما أنه يدعم تقنية الاتصال 5G التي توفر سرعات اتصال عالية وأداء ممتاز لتصفح الإنترنت وتحميل الملفات بسرعة فائقة.

يعمل هاتف Samsung Galaxy A73 5G بنظام التشغيل Android 12 مع واجهة المستخدم الخاصة بشركة سامسونج One UI 4، التي توفر تجربة استخدام سلسة وممتعة، كما يأتي الهاتف أيضًا مع بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير توفر عمر بطارية طويل وتدعم شحن سريع للحفاظ على الهاتف مشحونًا طوال اليوم.

هاتف Samsung Galaxy A73 5G

يعتبر هاتف Samsung Galaxy A73 5G خيار ممتاز لأولئك الذين يبحثون عن هاتف ذكي بمواصفات ممتازة وأداء قوي فهو يجمع بين تصميم أنيق ومواصفات تقنية ممتازة وأداء رائع لتلبية احتياجات المستخدمين اليومية، إذا كنت تبحث عن هاتف يجمع بين الجودة والأداء، فإن Samsung Galaxy A73 5G هو الخيار الأمثل لك.