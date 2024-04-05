تكنولوجيا

“السيارة اللي هتكسر الدنيا“ سعر ومواصفات سيارة Xiaomi SU7.. إمكانيات وقدرات مذهلة..!

صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 58 دقيقة
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سيارة Xiaomi SU7
سيارة Xiaomi SU7

مواصفات سيارة Xiaomi SU7

تتمتع سيارة Xiaomi SU7 بالعديد من المميزات الرائعة، وفيما يلي نستعرض لكم أبرز المواصفات :

  • محرك السيارة بقوة 229 حصان وتبلغ السرعة القصولى لها 210 كم في الساعة.
  • في الشحنة الواحدة تستطيع السيارة السير لمسافة 668 كم، سعة البطارية 101 كيلو وات في الساعة.
  • تتوافر بالسيارة شاشة حجمها 16 بوصة ودقتها عالية 3K تشتغل بمعالج كوالكوم سناب دراجون تعرض للسائق معلومات عن الطريق.
  • السيارة مدعمة بنظام الكتروني عالي الجودة يساعد القائد بأداء ستة عشر وظيفة متنوعة.
  • السيارة مصممة بشكل راقي يتميز بالجاذبية والفخامة.
  • يوجد بالسيارة نظام ملاحة وحساسات للتعرف على المناخ لمساعدة السائق أثناء السير.
  • يمكن للسيارة شحن البطارية ذاتيا بنسبة ثمانون بالمائة في ربع ساعة فقط.
  • السيارة تستطيع ايجاد الحلول في حالات الزحام ووجود عوائق كما يمكنها صف نفسها بدون تدخل القائد.
  • سيارة Xiaomi SU7 مجهزة داخيا بأعلى مستوى بدءا من المقاعد والتقنيات الحديثة وأدوات مساعدة وغيرها.
  • سعر سيارة Xiaomi SU7 مناسب جدا بالنسبة لإمكانياتها المبهرة.
سيارة Xiaomi SU7
سيارة Xiaomi SU7

سعر سيارة Xiaomi SU7

تتوافر سيارة شاومي SU7 بعدة ألوان وهي الأزرق الفاتح والرمادي والزيتوني، ويمكن شرائها عن طريق أحد وكلاء شاومي أو عبر الموقع الرسمي لشركة شاومي بسعر 29.900 دولار غير شاملة الضرائب والرسوم الجمركية.

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صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 58 دقيقة
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