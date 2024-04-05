“السيارة اللي هتكسر الدنيا“ سعر ومواصفات سيارة Xiaomi SU7.. إمكانيات وقدرات مذهلة..!

سعر سيارة شاومي su7، في مفاجئة غير متوقعة قامت شركة شاومي المشهورة بإصدار الهواتف الذكية الإعلان عن إنتاجها لسيارة كهربائية في التجربة الأولى لها، وقد نجحت الشركة في تصميم سيارة بمواصفات قياسية بأعلى جودة وباستخدام أحدث التقنيات المتطورة، ومن المرجح أن تصبح شركة شاومي خلال سنوات قليلة ضمن قائمة أكبر شركات السيارات في العالم، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال مواصفات سيارة Xiaomi SU7 وأبرز مميزاتها وسعرها في الأسواق.