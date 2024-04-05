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“بزيادة 600 ألف دينار عراقي“ سلم رواتب الموظفين الجديد بالعراق 2024 mof.gov.iq وزارة المالية العراقية

صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 15 دقيقة
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سلم رواتب الموظفين الجديد 2024 بالعراق
سلم رواتب الموظفين الجديد 2024 بالعراق
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صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 15 دقيقة
0

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