“بزيادة 600 ألف دينار عراقي“ سلم رواتب الموظفين الجديد بالعراق 2024 mof.gov.iq وزارة المالية العراقية

سلم رواتب الموظفين الجديد بالعراق 2024

أصدر مجلس الوزراء العراقي قرار يخص رواتب الموظفين بالدولة، حيث رفعت الرواتب بنسبة تزيد عن الخمسين بالمائة، وبعض الدرجات ستزيد رواتبهم بنسبة تزيد عن مائة وخمسون بالمائة ولكن لم يتم تفعيل هذه الزيادة حتى الآن، وتختلف نسبة الزيادات حسب درجة الموظف وعدد سنوات الخبرة، فراتب موظف الدرجة الاولى ارتفع بمقدار حوالي 760 ألف دينار ليصل الى 1.100.000 دينار بعدما كان سابقا 510.000 دينار، أما موظفي الدرجة العاشرة فسيحصلون بعد الزيادة على راتب يتراوح ما بين 170 الف دينار و 650 ألف دينار، وموظفي الدرجة التاسعة سيبدأ راتبهم من 245 ألف دينار وسيصل حتى 727.5 ألف دينار، أما الدرجة الثامنة فسيحصل الموظفون بها على رواتب تتراوح ما بين 273 ألف دينار و 819 ألف دينار.