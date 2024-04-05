لا تقولي العبد ولا لابور.. طريقة عمل كحك العيد في المنزل

مع اقتراب عيد الفطر المبارك، يبدأ الإعداد لهذه المناسبة الخاصة بتحضير الحلويات التقليدية وعلى رأسها كحك العيد، الذي يعد رمز للفرحة والاحتفال في هذا الوقت من العام، يسعى الكثير من الناس إلى العثور على طريقة مثالية لصنع كحك العيد بقوام ناعم وهش يفوق جودة المخبوزه في الأفران والمحلات، في هذا المقال، نقدم لكم طريقة كحك العيد الناعم في البيت بأذ طعم يضاهي كحك أفخم المصانع.

مقادير الكحك الناعم

لتحضير الكحك الناعم بنجاح وتمتع بالمذاق الأصيل، إليك المقادير الأساسية التي ستحتاجينها:

1 كيلو دقيق

2 ملعقة كبيرة سكر بودرة

2 كوب سمن بلدي

3 ملاعق كبيرة سمسم أحمر

ربع ملعقة صغيرة خميرة

ربع ملعقة صغيرة بيكنج بودر

رشة ملح

نصف كوب من الماء الدافئ

طريقة عمل كحك العيد الناعم

إليك طريقة تحضير كحك العيد الناعم خطوة بخطوة، لتستمتعي بطعمه الأصيل وقوامه الناعم: