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لا تقولي العبد ولا لابور.. طريقة عمل كحك العيد في المنزل
مع اقتراب عيد الفطر المبارك، يبدأ الإعداد لهذه المناسبة الخاصة بتحضير الحلويات التقليدية وعلى رأسها كحك العيد، الذي يعد رمز للفرحة والاحتفال في هذا الوقت من العام، يسعى الكثير من الناس إلى العثور على طريقة مثالية لصنع كحك العيد بقوام ناعم وهش يفوق جودة المخبوزه في الأفران والمحلات، في هذا المقال، نقدم لكم طريقة كحك العيد الناعم في البيت بأذ طعم يضاهي كحك أفخم المصانع.
مقادير الكحك الناعم
لتحضير الكحك الناعم بنجاح وتمتع بالمذاق الأصيل، إليك المقادير الأساسية التي ستحتاجينها:
- 1 كيلو دقيق
- 2 ملعقة كبيرة سكر بودرة
- 2 كوب سمن بلدي
- 3 ملاعق كبيرة سمسم أحمر
- ربع ملعقة صغيرة خميرة
- ربع ملعقة صغيرة بيكنج بودر
- رشة ملح
- نصف كوب من الماء الدافئ
طريقة عمل كحك العيد الناعم
إليك طريقة تحضير كحك العيد الناعم خطوة بخطوة، لتستمتعي بطعمه الأصيل وقوامه الناعم:
- في وعاء كبير، ضعي الدقيق وأضيفي إليه الملح، البيكنج بودر، السمن، والسكر، اخلطي هذه المكونات جيدا حتى تتجانس.
- أضيفي الماء والخميرة بشكل تدريجي إلى الخليط، واستمري في العجن حتى تحصلي على عجينة لينة ومتماسكة.
- اتركي العجينة لترتاح لمدة نصف ساعة قبل البدء في تشكيل الكحك.
- قسمي العجينة إلى كرات متساوية الحجم.
- خذي كرة واحدة وافرديها على سطح مرشوش بقليل من الدقيق لتكوين دائرة، ضعي الحشوة في
- وسط الدائرة ثم أغلقي العجينة مرة أخرى لتشكيل كرة.
- استخدمي شوكة أو ختم الكحك لإضافة نقوش تقليدية على سطح كل قطعة.
- قومي بتسخين الفرن مسبقا على درجة حرارة عالية.
- رصي قطع الكحك في صينية مستوية وضعيها في الفرن
- اخبزي لمدة 20 دقيقة أو حتى تحصلي على لون ذهبي جميل.