بكل أسراره وتكاته من قلب مصانع الحلويات.. بسكويت العيد بالنشادر الهش
طريقة عمل بسكويت العيد بالنشادر
بسكويت العيد بالنشادر الهش، يعتبر من أجمل حلويات العيد التي يسعى الأطفال لأكلها، لذلك تجد جميع الأمهات في حالة من البحث عن طريقة عمل بسكويت العيد بالنشادر، إرضاء لأولادها، ويتميز بسكويت العيد بقوامه الناعم والهش ومذاقه الفريد، إلى جانب تنوع أشكاله الذي يضفي لمسة فنية على تقديمه، وبالرغم توفره في المحلات، إلا أن هناك متعة خاصة في تحضيره بالمنزل، مما يجعله مثالي لإضافته لمائدة المناسبات والأعياد. هذا المقال سوف نقدم لكمطريقة عمل بسكويت النشادر بتكات وأسرار أكبر مصانع الحلويات.
مقادير بسكويت العيد بالنشادر
يقدم بسكويت العيد بالنشادر مذاق شهي ومميز يضيف لمسة من الفخامة إلى مائدة العيد، فهو يجمع بين قوامه الناعم والهش ومذاق النشادر الفريد، ولكي يتم عمله بطريقة جيدة يجب الألتزام بمقادير بسكويت العيد بالنشادر حتى تحصلي على طعم ومذاق بسكويت أفحم المحلات.
- 2 بيضة
- نصف كيلو من الزبدة (500 جرام)
- 15 غرام من النشادر
- كيلو من الدقيق
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر
- كوب إلا ربع من سكر البودرة
- ملعقة صغيرة من الفانيليا
طريقة عمل بسكويت العيد بالنشادر
إليكم طريقة مفصلة لإعداد بسكويت العيد بالنشادر خطوة بخطوة، بدءا من تحضير العجينة وحتى خبزها:
- ابدأ بوضع نصف كيلو من الزبدة وكوب إلا ربع من السكر في وعاء كبير.
- استخدم المضرب الكهربائي لخفق المكونات جيدا حتى تحصل على عجين متجانس.
- أضف البيضتين إلى الخليط، مع الاستمرار في الخفق حتى تمتزج المكونات بالكامل.
- إلى الخليط المتجانس، أضف ملعقة صغيرة من الفانيليا و15 جرام من النشادر.
- استمر في التقليب جيدا، سواء باستخدام المضرب الكهربائي أو العجانة، حتى تندمج الإضافات بالكامل.
- أضف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر إلى الخليط.
- تدريجيا، ابدأ بإضافة الدقيق إلى الخليط مع الاستمرار في الخفق حتى تتكون عجينة لينة.
- اترك العجينة ترتاح لمدة ربع ساعة قبل البدء في تشكيل البسكويت.
- استخدم ماكينة البسكويت لتشكيل العجينة على هيئة أصابع طويلة أو الأشكال المفضلة.
- رص البسكويت في صينية مجهزة بورق زبدة.
- اخبز في فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 150 مئوية لمدة 20 دقيقة أو حتى يتحول لونه إلى الذهبي.
- اترك البسكويت يبرد بعد إخراجه من الفرن.