بكل أسراره وتكاته من قلب مصانع الحلويات.. بسكويت العيد بالنشادر الهش

بسكويت العيد بالنشادر الهش، يعتبر من أجمل حلويات العيد التي يسعى الأطفال لأكلها، لذلك تجد جميع الأمهات في حالة من البحث عن طريقة عمل بسكويت العيد بالنشادر، إرضاء لأولادها، ويتميز بسكويت العيد بقوامه الناعم والهش ومذاقه الفريد، إلى جانب تنوع أشكاله الذي يضفي لمسة فنية على تقديمه، وبالرغم توفره في المحلات، إلا أن هناك متعة خاصة في تحضيره بالمنزل، مما يجعله مثالي لإضافته لمائدة المناسبات والأعياد. هذا المقال سوف نقدم لكمطريقة عمل بسكويت النشادر بتكات وأسرار أكبر مصانع الحلويات.

مقادير بسكويت العيد بالنشادر

يقدم بسكويت العيد بالنشادر مذاق شهي ومميز يضيف لمسة من الفخامة إلى مائدة العيد، فهو يجمع بين قوامه الناعم والهش ومذاق النشادر الفريد، ولكي يتم عمله بطريقة جيدة يجب الألتزام بمقادير بسكويت العيد بالنشادر حتى تحصلي على طعم ومذاق بسكويت أفحم المحلات.

2 بيضة

نصف كيلو من الزبدة (500 جرام)

15 غرام من النشادر

كيلو من الدقيق

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

كوب إلا ربع من سكر البودرة

ملعقة صغيرة من الفانيليا

طريقة عمل بسكويت العيد بالنشادر

إليكم طريقة مفصلة لإعداد بسكويت العيد بالنشادر خطوة بخطوة، بدءا من تحضير العجينة وحتى خبزها: