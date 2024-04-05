عبر موقع وزارة القوى العاملة شروط العمالة الغير منتظمة وخطوات التسجيل 2024

شروط العمالة الغير منتظمة بموجب مبادرة جديدة، تقدم وزارة القوى العاملة في مصر منحة خاصة للعمالة غير المنتظمة، تهدف إلى دعم المواطنين ذوي الدخل المنخفض والشباب المحتاجين للحصول على فرص عمل، وتأتي هذه المنحة ضمن سلسلة برامج اجتماعية تنفذها الحكومة لرفع المعيشة وتقديم الدعم المالي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وتعد المنحة فرصة مهمة للمستفيدين، خاصة مع اقتراب عيد الفطر المبارك، حيث يمكنهم الاستفادة من دعم مالي بقيمة 1000 جنيه مصري.

شروط العمالة الغير منتظمة

وزارة القوى العاملة في مصر حددت مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للتقديم على منحة العمالة غير المنتظمة لعام 2024:

يجب أن يكون مقدم الطلب حاصلاً على الجنسية المصرية.

يجب أن يكون عمر مقدم الطلب أثناء التقديم على المنحة لا يقل عن 18 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا.

كما يجب أن يكون لدى المتقدم حسابًا في البنك يكون نشطًا وقابلاً للتحويلات المالية.

يجب أن يكون المتقدم مقيمًا داخل مصر بصفة مستمرة.

يجب أن يكون لدى المتقدم سجل جنائي خالٍ من أي قضايا.

يشترط عدم وجود دخل ثابت لمقدم الطلب، مما يعني أنه يجب أن يكون بدون وظيفة أو دخل منتظم.

كيفية التسجيل في العمالة الغير المنتظمة

للتسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة لعام 2024 والحصول على منحة بقيمة 1000 جنيه مصري، يمكنك اتباع الخطوات التالية: