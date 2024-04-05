موعد صلاة عيد الفطر بجميع المحافظات الإفتاء توضح

موعد صلاة عيد الفطر إن صلاة عيد الفطر تمثل نقطة مهمة في حياة المسلمين، إذ تأتي هذه المناسبة السعيدة مرة واحدة كل عام، مما يجعلها تحمل قيمة خاصة في قلوبهم، ويعتبر عيد الفطر من الأعياد الهامة في التقويم الإسلامي، حيث يحتفل به بفرح وسرور في جميع أنحاء العالم الإسلامي، ويأتي عيد الفطر بعد شهر رمضان المبارك، الذي يعتبر شهراً للصوم والتضرع، وبالتالي فإن العيد يمثل فرصة للاحتفال بانتهاء هذا الشهر الكريم ولتبادل التهاني والأماني بين الأقارب والأصدقاء، كما يعكس عيد الفطر روح التسامح والمحبة، حيث يلتقي فيه المسلمون ليعبروا عن فرحتهم ويعززوا روابط العائلة والصداقة.

موعد صلاة عيد الفطر

موعد إقامة صلاة عيد الفطر المبارك لعام 2024 هو يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2024، وقد تم الإعلان عن مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وفقاً للمعهد القومي للبحوث الفلكية المصرية ودار الإفتاء المصرية.

القاهرة: تمام الساعة 5:59 ص

الجيزة: تمام الساعة 5:58 ص

الإسكندرية: تمام الساعة 6:02 ص

الفيوم: تمام الساعة 6:00 ص

الإسماعيلية: تمام الساعة 5:53 ص

الغربية: تمام الساعة 5:58 ص

بورسعيد: تمام الساعة 5:53 ص

طنطا: تمام الساعة 5:58 ص

شرم الشيخ: تمام الساعة 5:47 ص

الزقازيق: تمام الساعة 5:56 ص

صلاة عيد الفطر

صلاة عيد الفطر المبارك تقام في مختلف المساجد والأماكن المفتوحة المحيطة بها، بهدف استيعاب عدد كبير من المصلين خلال وقت الصلاة، ويتم تنظيم صفوف المصلين بشكل محدد لضمان سلامة وتنظيم الصلاة، حيث يكون الترتيب كالتالي: