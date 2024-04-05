دبرى ووفرى واعمليه في بيتك بألذ طعم بيدوب فى البق.. طريقة عمل البيتي فور على أصوله

مع اقتراب عيد الفطر وفي أجواء رمضان الأخيرة، تتجه العديد من ربات البيوت إلى طريقة عمل البيتي فور في المنزل، وذلك لأسباب عدة تشمل التوفير وضمان جودة وصحة المكونات، ويعتبر البيتي فور، بنكهاته الغنية وأشكاله المتنوعة، يتصدر قائمة المفضلات لدى الكثيرين. سنقدم لكم طريقة عمل البيتي فور في المنزل بخطوات بسيطة وواضحة، وفي الوقت نفسه، تعزيز تجربة الترابط الأسري من خلال الاشتراك في تحضير تلك الحلويات الشهية.
مقادير البيتي فور
إليك طريقة بسيطة ومجربة لتحضير البيتي فور الشهي في المنزل:
- 1 ملعقة صغيرة فانيليا
- 2 بيض
- 2 كوب دقيق
- 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
- نصف كوب سكر ناعم
- نصف ملعقة كبيرة قشر برتقال
- 1 كوب زبدة
- شوكولاتة، مربى، أو مكسرات للتزيين (حسب الرغبة)
طريقة عمل البيتي فور
يعتبر البيتي فور من الحلويات الكلاسيكية التي يحبها الجميع، إليك خطوات بسيطة لتحضيرها في المنزل:
- في وعاء، ابدأ بخفق البيض جيدا.
- أضف بشر قشر البرتقال وملعقة صغيرة من الفانيليا.
- أضف الزبدة إلى الخليط واستمر في الخفق بالمضرب الكهربائي حتى تحصل على قوام ناعم.
- تدريجيا، أضف السكر البودرة مع استمرار الخفق.
- في وعاء آخر، اخلط مقدارين الكوب من الدقيق مع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- أضف خليط الدقيق بالتدريج إلى خليط البيض والزبدة، مع التقليب البطيء حتى تحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة.
- غطي العجينة بورق نايلون واتركها ترتاح لمدة نصف ساعة.
- قسم العجينة إلى قطع صغيرة وشكلها حسب الرغبة.
- رص القطع في صينية مفروشة بورق زبدة.
- سخن الفرن على درجة حرارة متوسطة، ثم اخبز البيتي فور حتى يتحول لونه إلى ذهبي.
- بعد أن يبرد البيتي فور، زينه حسب الرغبة باستخدام الشوكولاتة المذابة، المكسرات، أو أي نوع من التزيينات المفضلة.