دبرى ووفرى واعمليه في بيتك بألذ طعم بيدوب فى البق.. طريقة عمل البيتي فور على أصوله

مع اقتراب عيد الفطر وفي أجواء رمضان الأخيرة، تتجه العديد من ربات البيوت إلى طريقة عمل البيتي فور في المنزل، وذلك لأسباب عدة تشمل التوفير وضمان جودة وصحة المكونات، ويعتبر البيتي فور، بنكهاته الغنية وأشكاله المتنوعة، يتصدر قائمة المفضلات لدى الكثيرين. سنقدم لكم طريقة عمل البيتي فور في المنزل بخطوات بسيطة وواضحة، وفي الوقت نفسه، تعزيز تجربة الترابط الأسري من خلال الاشتراك في تحضير تلك الحلويات الشهية.

مقادير البيتي فور

إليك طريقة بسيطة ومجربة لتحضير البيتي فور الشهي في المنزل:

1 ملعقة صغيرة فانيليا

2 بيض

2 كوب دقيق

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

نصف كوب سكر ناعم

نصف ملعقة كبيرة قشر برتقال

1 كوب زبدة

شوكولاتة، مربى، أو مكسرات للتزيين (حسب الرغبة)

طريقة عمل البيتي فور

يعتبر البيتي فور من الحلويات الكلاسيكية التي يحبها الجميع، إليك خطوات بسيطة لتحضيرها في المنزل: