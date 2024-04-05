أذكار لطلب الرزق في ليلة القدر

في ليلة القدر، يمكنك أن تكثر من الدعاء والتضرع إلى الله لطلب الرزق والبركة. هنا بعض الأذكار لطلب الرزق في ليلة القدر التي يمكنك أن تقولها:

اللهم آمين..لطلب الرزق في ليلة القدر

اللهم إنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، فإن رأيت أن في ذلك الأمر (اذكر طلبك) خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه، وإن كان في ذلك الأمر شر عاجل في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم ارزقني رزقاً طيباً، وبارك لي فيه. اللهم وفقني لما تحب وترضى. اللهم اكتب لي في هذه الليلة رزقاً وفيراً، وارزقني من حيث لا أحتسب. اللهم اجعل رزقي واسعاً وبركته كثيرة، وأنزل علي من بركات السماء ورزق الأرض. اللهم اجعلني ممن يستغفرك ويتوب إليك، ويطيعك في طاعة الله ورسوله، فإنك توفيق الأمور.

تذكر أن الأذكار ليست مجرد كلمات، بل هي عبادة وتضرع صادق إلى الله تعالى. قد يكون من المفيد أيضًا أن تقوم بقراءة القرآن والصلاة والصدقة في هذه الليلة المباركة، لأن الله يكرم عباده المتقين والمحسنين.

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