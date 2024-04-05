“وزارة العمل” تكشف سبب صادم حول تأخير صدور الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية في  العراق

في ظل الإضطرابات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، فإن هناك مئات المواطنين داخل دولة العراق يبحثون عن موعد صدور الوجبة السابعة التي تأخرت بشكل كبير عن الوجبات الماضية، إضافة إلى أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قامت بالكشف عن سبب التأخير لعدم صدور هذه الجبة حتى الأن، هذا وأن برنامج الرعاية الاجتماعية يعد من أهم وأبرز المنح المالية التي يتم تقديمها للعديد من الأسر والأفراد أصحاب الدخل المتوسط والمحدود.

سبب تأخير صدور الوجبة السابعة

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن سبب تأخير صدور الوجبة السابعة هو عدم توفير التمويل اللازم للقيام بتوزيعه على جميع المستحقين داخل دولة العراق، فضلاً عن المراجعة المستمرة لجميع الطلبات المقدمة من قبل المواطنين الراغبين في الحصول على الدعم المالي الشهري المقدم للعديد من الأسر، هذا وأن صدورها سيكون في أقرب وقت، بحيث يتمكن جميع المتقدمين من الحصول عليها.

كيفية الإستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية

تتمثل أهم خطوات القيام بالإستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية في العراق، وفقًصا لما يلي:-