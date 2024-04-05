كم الـ100 دولار مقابل الدينار؟.. مفاجأة في سعر الدولار أمام الدينار الكويتي اليوم

مع نهاية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 5 أبريل 2024، انخفض سعر الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي في أسواق بغداد وكذلك أربيل عاصمة أقليم كوردستان، وذلك مع أخر تحديث لأسعار العملات في بورصتي الكفاح والحارثية ليصل إلى 147.100 دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي، وذلك مقارنة بتعاملات أمس التي وصلت فيها الأسعار لـ 147.650 دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي.

سعر الدولار أمام الدينار العراقي

وعن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية داخل بغداد، فقد انخفضت سعر البيع لـ 148 ألف دينار عراقي، في حين وصل سعر الشراء إلى 146 ألف دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي، هذا وأن أربيل سجل فيها سعر الدولار انخفاضًا كذلك، ليبلغ سعر البيع في محال الصيرفة إلى 146.900 دينار عراقي، لكن الشراء فإن السعر وصل إلى 146.800 دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي.

انخفاض الدينار أمام الدولار

يذكر أن أسعار الدينار شهدت انخفاضًا كبيرًا أمام الدولار الأمريكي، وذلك بسبب الحصول على تمويلات وقروض من داخل محال الصيرفة المتواجد في كافة المحافظات والمدن داخل دولة العراق، إضافة إلى أن ذلك أثر بشكل كبير على سعر الصرف في الفترة الماضية، مما يؤدي ذلك إلى تأثيرات كبيرة على سوق الاقتصاد المحلي، إلا أن الحكومة تبذل قصارى جهدها في إطار توفير جميع سُبل الدعم التي يحتاج إليه المواطنين في كافة المحافظات.