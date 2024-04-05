نضفي وشك قبل العيد.. أفضل ماسكات للقضاء على الجلد الميت وجعل البشرة أكثر نضارة

مع اقتراب العيد دائما يبحث العديد من الفتيات والسيدات علي ماسكات طبيعية لتفتيح وترطيب البشرة عبر هذه السطور سنبين لكم عدة طرق بسيطة ومكونات سهلة ومتواجدة في جميع البيوت من اجل الحصول علي بشرة ناصعة البياض، ذات الملمس الناعم كبشرة الأطفال ابقوا معانا.

أولا: مسك للبشرة الجافة مكونات

تحضير ملعقة سكر مطحون.

معلقة كبيرة من العسل الأبيض.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

أولا: قم بخلط جميع المكونات علي بعضها حتي تمتزجا، ثم قم بفردها علي البشرة.

ثانيا: قم بفركها علي جميع خلايا البشرة لمدة لا تقل علي 5 دقائق.

أخيرا: قم بغسل هذه المكونات وأزالتها من علي البشرة بالماء الفاتر، ثم قم بتجفيف البشرة.

ماسك لتقشير الوجه

ملعقتين من جل الصبار.

ملعقة صغير من السكر.

حبة واحدة من الموز.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

قم بخلط جميع المكونات سويا، قم بفردها علي البشرة لمدة 15 دقيقة. ثم قم بغسل وأزالتها من علي البشرة.

ماسك للبشرة المتعرضة دائما لأشعة الشمس

إحضار ملعقتين من جل الصبار.

ملعقة صغيرة من عصير الخيار.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

يجب خلط جميع المكونات علي بعضها.

ثم قم بفرها علي البشرة لمدة لا تقل عن 20 دقيقة.

بعد ذلك قم بفرك هذه المكونات من علي البشرة، إزالتها بالماء الفاتر.

مكونات ماسك هائل للبشرة الجافة

ملعقتين من جل الصبار.

ملعقة صغيرة من عسل النحل.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

طريقة تحضير الماسك