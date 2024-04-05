“مصرف الرافدين” 10 مليون دينار للموظفين والمتقاعدين

أعلن مصر الرافدين عن صرف سلف إلكترونية لجميع الموظفين والمتقاعدين، ضمن إطار خطة الأرتقاء بتقديم أفضل الخدمات لجميع العاملين في الدولة، فضلاً عن عقود ومنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية وذلك بضمان بطاقة الماستر كارد وبدن كفيل وفقًا لمعايير وضوابط معينة، ولذا سنوضح لكم كيفية الحصول على مثل هذه السُلف التي أطلقها المصرف.

كيفية الحصول على سلف إلكترونية من مصرف الرافدين

حدد مصرف الرافدين بعض الإجراءات الهامة لكي يتم الحصول على سلف إلكترونية من المصرف، وفقًا للخطوات الأتيه:-

في البداية يتم الذهاب إلى أقرب فرع من فروع مصرف الرافدين.

بعد ذلك يتم الدخول إلى التطبيق لمصرف الرافدين والموافقة على كافة الإجراءات الخاصة بمنح السلفة.

يتم رفع طلب السلفة على بطاقة المستلف من قبل الإدارة العامة لمصرف الرافدين.

يجب أن لا يقل فترة عمل المتقدم عن عام لكي يحق له التقديم على المنحة.

تبدأ السلف بالنسبة لمنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية من 5 مليون إلى 25 مليون دينار عراقي.

قيمة سلف مصرف الرافدين

أكد مصرف الرافدين في العراق، أن قيمة السلفة وصلت لـ 10 مليون دينار عراقي لجميع من يمتلك راتب شهري يزيد عن 500 ألف دينار عراقي، كما يتم صرف تمويل قيمته 5 مليون دينار لمن راتبة الشهر يتراوح من 500 ألف دينار عراقي فما دون، على أن يتم تقديم طلب السلف إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للمصرف داخل دولة العراق.