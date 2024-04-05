قبل عيد الفطر ولا بعد .. موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 وأماكن الصرف.. حقيقة تبكير الموعد

تنتشر في الوقت الحالي معلومات على منصات التواصل الاجتماعي المصرية تفيد بأنه قد يتم تقديم موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 قبل حلول عيد الفطر المبارك، بهدف تيسير عملية شراء مستلزمات العيد للموظفين، وفي هذا السياق، قامت وزارة المالية المصرية بالخروج عن صمتها لتوضيح حقيقة هذه الشائعات وتحديد المواعيد المحددة لصرف رواتب شهر أبريل، بغية تفادي تداول الأخبار الزائفة عبر المنصات الإلكترونية.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024

أوضحت وزارة المالية المصرية أن موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 سيكون في يوم 21 أبريل، مع استمرار عملية الصرف لمدة 5 أيام متتالية، هذا يعني أن الأخبار المتداولة حول تقديم صرف الرواتب قبل عيد الفطر المبارك هي أخبار كاذبة، وبخصوص موعد صرف المتأخرات، فسيتم صرفها في 4، 7، 8 من أبريل، يُذكر أن المستحقات لشهر أبريل سيتم صرفها بزيادة جديدة تم إقرارها من قبل رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي وتم تطبيقها في شهر مارس.

أماكن صرف مرتبات شهر أبريل

قررت الحكومة المصرية تخصيص عدة منافذ لصرف المرتبات على مستوى البلاد، بهدف توفير تغطية شاملة لجميع الموظفين والعاملين، ولتجنب التكدس في حال وجود منفذ واحد للصرف، تتضمن أماكن الصرف ما يلي: