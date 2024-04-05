تعرف على تفاصيل الدعم الذي تقدمه مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية 1445

يسعى العديد من المواطنين إلى مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية لتقديم طلبات للحصول على المساعدة، لمواجهة الحياة والظروف الصعبة، خاصة وأن مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية تعمل على مد يد العون للجميع، لتلبية احتياجاتهم والمساهمة على رسم البسمة والبهجة على الوجوه، ونحن هنا سنوفر لكم معلومات حول الخطوات التي يجب اتباعها للوصول إلى مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية وطلب المساعدة منها.

مؤسسة الوليد بن طلال والعمل الخيري

مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية هي مؤسسة خيرية تعمل على مساعدة الأفراد الأكثر احتياجا في المملكة العربية السعودية، حيث تهدف المؤسسة إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي لجميع الأفراد في المملكة من خلال تقديم الدعم المناسب لهم.

شروط مؤسسة الوليد بن طلال لاختيار المستحقين

هنا هي بعض الشروط التي حددها مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية لاختيار المستحقين للدعم:

1. يجب أن يكون عمر المتقدم أقل من 21 عاما.

2. يجب ألا يتجاوز الدخل الشهري للأسرة 3000 ريال سعودي.

3. يجب ألا يكون لدى المتقدم أي أملاك أو ثروات مسجلة باسمه.

4. إذا تم توفير وحدة سكنية للمتقدم من قبل المؤسسة، فيجب عليه عدم بيع هذه الوحدة لأي شخص آخر.

5. إذا استفاد المتقدم من المؤسسة بتوفير وحدة سكنية، فيجب عليه الاتفاق على إعادة هذه الوحدة إلى المؤسسة في حالة وفاته أو تحسن حالته المادية.

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خطوات تقديم الطلب لمؤسسة الوليد الخيرية

الآن، هناك بعض الخطوات التي يمكن اتباعها لتقديم طلب المساعدة من مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية تتمثل فيما يلي:

1. عليك بزيارة موقع مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية على الإنترنت.

2. ابدأ عملية التسجيل كمستفيد جديد.

3. قم بملء النموذج المطلوب بالمعلومات الشخصية اللازمة، مثل الاسم وعنوان البريد الإلكتروني ورقم الهوية الشخصية وما إلى ذلك.

4. اضغط على زر التسجيل لتقديم طلبك.

5. بعد ذلك، ستقوم المؤسسة بمراجعة الطلب والتحقق من أهلية المتقدمين للحصول على المساعدة.

من المهم أن تتأكد من تقديم جميع المعلومات المطلوبة بدقة وصحة لتسهيل عملية معالجة الطلب. يجب على المتقدمين أيضا أن يكونوا على استعداد لتقديم المستندات الداعمة إذا لزم الأمر.