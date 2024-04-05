“رواتب العراق”.. موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق والمستمسكات المطلوبة

يبحث الكثير من المواطنين في العراق عن موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق والمستمسكات المطلوبة في جميع أنحاء البلاد، ويأتي ذلك وفقاً للشروط والمعايير والزيادة المحددة التي وضعتها السلطات الحكومية بهدف تحسين مستوى المعيشة الاجتماعية للأفراد، من خلال رفع الحد الأدنى للدخل الذي يتلقونه، بهدف تلبية احتياجاتهم وتحسين مستوى المعيشة لديهم، وسنقوم في الفقرات القادمة بتوضيح موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق، وكيفية الاستعلام عن هذه الرواتب، لذا ندعوكم لمتابعتنا للحصول على المزيد من المعلومات.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق والمستمسكات المطلوبة

أعلنت الجهات المختصة أنه من المتوقع صرف رواتب المتقاعدين لشهر نيسان 2024 خلال الساعات القادمة، متبعة الإجراءات المعتادة كما جرت في الأشهر السابقة، ويتم صرف رواتب المتقاعدين في العراق في اليوم الأول من كل شهر، ويمكنك الآن الاستعلام عن رواتب المتقاعدين من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة المالية العراقية واتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة البوابة الإلكترونية الرسمية لوزارة المالية العراقية. اختر خيار الاستعلام عن رواتب المتقاعدين لعام 2024. سيُطلب منك إدخال رقم بطاقتك الوطنية. انقر على زر “الاستعلام”. سيتم عرض تفاصيل راتبك بشكل دقيق ومفصل.

شروط الحصول على زيادة راتب التقاعد 2024

يجب عليك استيفاء جميع الشروط والمعايير المحددة لتكون مؤهلاً للحصول على زيادة في معاشك التقاعدي لسنة 2024، ومن بين تلك الشروط: