تراجع في سعر حديد عز.. ومفأجاة في اسعار مواد البناء بعد إنخفاض سعره

في تطور جديد بسوق مواد البناء المصري اليوم، الجمعة 5 أبريل 2024، شهدت أسعار الحديد والأسمنت تغييرات ملحوظة وفقا لآخر التحديثات من بوابة الأسعار العالمية والمحلية، التي يشرف عليها مجلس الوزراء.

حديد عز: سجلت أسعار طن حديد عز انخفاض بقيمة 133 جنيه، محققة سعر 49090 جنيها.

الحديد الاستثماري: على النقيض، ارتفعت أسعار طن الحديد الاستثماري بمقدار 522 جنيها، لتصل إلى 47383 جنيها.

الأسمنت الرمادي: كذلك، شهد سعر طن الأسمنت الرمادي ارتفاعًا بحوالي 40 جنيها، مسجل 2323 جنيها.

سعر طن حديد عز

أعلنت شركة حديد عز، إحدى الشركات الرائدة في صناعة الحديد بمصر، عن تخفيض كبير في أسعار حديد التسليح تسليم المصنع، الشركة قررت خفض سعر الطن بمقدار 5800 جنيه، أي بنسبة تقدر بـ12%، ليصبح السعر الجديد 40,700 جنيه بدلا من 46,500 جنيه، اعتبارا من اليوم، الجمعة 5 أبريل 2024.

أسعار مسطحات الصلب حديد عز

أعلنت شركة حديد عز، الفاعل الرئيسي في سوق الصلب المصري، عن تخفيض جديد في أسعار مسطحات الصلب، معلنة سعر الطن الجديد عند 41,700 جنيه للتسليم أرض المصنع، هذا الإعلان يمثل خفض بنسبة 27% خلال فترة تقل عن ستة أسابيع، ما يشير إلى استراتيجية تسعير تنافسية قوية من جانب الشركة.