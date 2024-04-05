تراجع في سعر حديد عز.. ومفأجاة في اسعار مواد البناء بعد إنخفاض سعره

في خضم تقلبات سوق مواد البناء، شهد اليوم الجمعة، الموافق 5 أبريل 2024، حدث لافت حيث أعلنت شركة حديد عز، إحدى رواد الصناعة في مصر، عن خطوة غير مسبوقة بتخفيض أسعار حديدها، مما أحدث مفاجأة في الأسواق، هذا التغيير جاء ليعكس تأثيرات متباينة على أسعار الحديد والأسمنت، حيث تباينت الأسعار بشكل ملحوظ، مسجلة انخفاضا في أسعار حديد عز لتصل إلى 49090 جنيها للطن، في حين شهدت أسعار الحديد الاستثماري والأسمنت الرمادي ارتفاعا، مما يدل على تأثير هذه الخطوة الاستراتيجية على توجهات السوق وقرارات المستهلكين.
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