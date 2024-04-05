موبايل جديد من Tecno ذو الموصفات الجبارة.. Tecno Pova 6 Pro بطارية 256 جيجا و6000 ملي أمبير
قامت شركة Tecno بالإعلان عن هاتفها الذكي الجديد Tecno Pova 6 Pro، والذي يتميز بالعديد من المزايا، حيث يتوفر الهاتف الآن في الأسواق الهندية.
تعرف على مواصفات Tecno Pova 6 Pro
تتميز مواصفات Tecno Pova 6 Pro بتصميمه الأنيق والمميز، حيث يحتوي على واجهة Arc التي تتضمن أكثر من 200 مصباح LED موضوعة على اللوحة الخلفية للجهاز، مما يوفر أكثر من 100 خيار للتخصيص.
يأتي الهاتف أيضًا بشاشة AMOLED بحجم 6.78 بوصة ودقة FHD+ (1080 × 2436 بكسل)، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، وذروة سطوع تصل إلى 1300 شمعة في المتر الواحد.
يعمل هاتف Tecno Pova 6 Pro بمعالج MediaTek Dimensity 6080 بتقنية 6 نانومتر، ويتميز بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.
بطارية ذات مواصفات جبارة لهاتف Tecno Pova 6 Pro
يعتبر الهاتف من بين أفضل الهواتف الذكية المتاحة في الهند، حيث يعمل ببطارية Li-Polymer ضخمة بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة.
واحدة من المميزات البارزة لهاتف Tecno Pova 6 Pro هي إمكانية شحن البطارية بنسبة 50٪ في غضون 19 دقيقة فقط، وشحن الهاتف بالكامل بنسبة 100٪ في 50 دقيقة.
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مميزات أخرى لهاتف Tecno Pova 6 Pro
بالإضافة إلى المواصفات التي تم ذكرها سابقًا، هناك بعض المزايا الأخرى لهاتف Tecno Pova 6 Pro:
- كاميرا عالية الدقة: يأتي الهاتف بنظام كاميرا خلفية رباعية تتضمن عدسة رئيسية بدقة 64 ميجا بكسل، وعدسة فائقة الزاوية بدقة 8 ميجا بكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجا بكسل، وعدسة عمق الحقل بدقة 2 ميجا بكسل، من خلال تلك الكاميرات يمكنك التقاط صور مذهلة وتسجيل فيديو عالي الجودة.
- نظام التشغيل والبرمجيات: يعمل هاتف Tecno Pova 6 Pro بنظام التشغيل Android مع واجهة المستخدم HiOS الخاصة بـ Tecno، حيث يوفر النظام العديد من الميزات والتحسينات مثل وضع الليل الذكي والتعرف على الوجوه والتحكم بالحركات وغيرها.
- تقنية الاتصال والشبكات: يدعم الهاتف تقنية Dual SIM ويتوافق مع شبكات الجيل الرابع (4G LTE)، مما يوفر سرعة اتصال سريعة واستقرارًا أثناء التصفح وتنزيل التطبيقات ومشاركة المحتوى.