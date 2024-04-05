منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد في ليبيا 2024 fcms.cbl.gov.ly موقع منظومة الأغراض الشخصية

في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها ليبيا، وتذبذب أسعار صرف العملات الأجنبية، أطلق بنك ليبيا المركزي مبادرة هامة تهدف إلى تنظيم سوق العملات، وضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم من العملة الأجنبية بطريقة عادلة وشفافة وتتمثل هذه المبادرة في إطلاق منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد 2024 عبر موقع “منظومة الأغراض الشخصية”، والتي تتيح للمواطنين الليبيين حجز مبلغ يصل إلى 4000 دولار أمريكي سنويًا لأغراض شخصية، مثل السفر والعلاج والدراسة.

منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد في ليبيا

تأتي هذه المنصة كخطوة هامة نحو تنظيم سوق العملات في ليبيا، والقضاء على السوق السوداء، وتحقيق الاستقرار في أسعار الصرف كما تتيح المنصة للمواطنين الحصول على العملة الأجنبية بشكل سهل وسريع، دون الحاجة إلى اللجوء إلى السوق السوداء، وما يترتب عليها من مخاطر توفر منظومة الأغراض الشخصية عملية سهلة وميسرة لحجز العملة الأجنبية، حيث يمكن للمواطنين الليبيين التسجيل في المنصة واتباع خطوات بسيطة لحجز المبلغ المطلوب وتتميز المنصة بالشفافية والكفاءة، حيث يتم مراجعة الطلبات بشكل سريع وتحديد موعد لاستلام العملة من البنك الذي تم اختياره.

التسجيل في منظومة الأغراض الشخصية

نستعرض خطوات التسجيل في منظومة الأغراض الشخصية 2024، وكيفية حجز العملة الأجنبية، بالإضافة إلى بعض المعلومات الهامة التي تهم المستفيدين للاستفادة من خدمات منظومة الأغراض الشخصية، يتعين على المستخدمين اتباع الخطوات التالية: