إشتغل لحد ما تبقى جد المعاشات هتتأخر شوية.. مد سن المعاش للموظفين والموظفات العاملين في هذا الموعد

مد سن المعاش، من بين الأخبار الإيجابية التي ساعدت الموظفين في القطاعات العامة هو تحديد سن التقاعد، حيث يُسمح للموظفين بتمديد سن التقاعد بعد بلوغ سن الـ60 عامًا، وأصدر القانون قرارًا يُسمح لجميع موظفي القطاعات العامة بتمديد سن التقاعد إلى سن الـ65 عامًا في عام 2040، وأكد نائب رئيس اتحاد عمال مصر، الأستاذ مجدي البدوي، أن قرار تمديد سن التقاعد يشمل جميع الموظفين، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، بعد التواصل مع الجهات المسؤولة في التأمين الاجتماعي.

مد سن المعاش ل65 عام للعاملين في القطاعات العامة

قال رئيس اتحاد عمال مصر في مقابلة مع إحدى الصحف إن فكرة تمديد سن التقاعد للعاملين في القطاعات الخاصة هي فكرة جيدة، حيث تهدف إلى الاستفادة القصوى من خبرات الموظفين التي اكتسبوها على مدار سنوات عملهم، وأوضح أن سن التقاعد يتم تحديده وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية، حيث يكون للمواليد في يوليو 1971 الخروج على المعاش في يوليو 2022 عند بلوغهم سن الـ61 عامًا، وللمواليد في يوليو 1972 يكون الخروج عند سن الـ62 في يوليو 2034، وهكذا.

مد سن المعاشات لموظفي القطاعات الخاصة

أكد المحامي محمود الحديدي أن العقد يعد شريعة المتعاقدين، وبالتالي يحق للموظفين استكمال عملهم بعد بلوغ سن الـ60 عامًا، وذلك وفقًا لما جاء في قانون المعاشات، خاصة إذا كانت شروط العقد تسمح بذلك، وأكد أنه لا يجوز التلاعب بأي حكم من حكم قانون التأمينات الاجتماعية المتعلق بسن استحقاق المعاش، وأشار إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطبيق القوانين وحفظ حقوق الموظفين والعاملين في الدولة، وقد أسعدت قرارات مد سن المعاش الموظفين بإمكانية استمرار الكفاءات في العمل.