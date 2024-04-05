مواصفات وسعر هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra في السعودية ومصر

أعلنت شركة سامسونج الرائدة في صناعة الهواتف عن إطلاق هاتفها الجديد Samsung Galaxy S24 Ultra، والذي يعتبر أحد أفضل هواتف الأندرويد حالياً، يتميز الهاتف بأدائه القوي، ويأتي بإصدار البلوتوث 5,3 مع دعم A2DP وLE، يتوفر الهاتف بألوان متنوعة من التيتانيوم، بما في ذلك اللون الأسود والرمادي والبنفسجي والأصفر، كما يأتي الهاتف بمنفذ USB من النوع Type C الأحدث مع دعم لخاصية OTG.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra

الهاتف Samsung Galaxy S24 Ultra يأتي بثلاث إصدارات مختلفة من التخزين الداخلي والذاكرة العشوائية، تتضمن هذه الإصدارات ذاكرة داخلية بسعات تبدأ من 256 جيجابايت مع رام بحجم 12 جيجابايت في الإصدار الأول، وتصل إلى 512 جيجابايت في الإصدار الثاني، وتصل إلى 1 تيرابايت في الإصدار الثالث، جميع الإصدارات تستخدم تكنولوجيا UFS 4,0 لتوفير أداء سريع وفعال، ومواصفات هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra مذهلة ومتنوعة، حيث يأتي الهاتف بالمواصفات التالية:

المعالج:

يحتوي الهاتف على معالج Snapdragon 8 Gen 3 بتقنية 4 نانومتر، بالإضافة إلى معالج رسومي Adreno 750.

الكاميرا:

الكاميرا الأمامية: دقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2,2.

الكاميرا الخلفية: أربع كاميرات – الرئيسية بدقة 200 ميجابكسل بفتحة عدسة F/1,7، كاميرا Periscope بدقة 50 ميجابكسل، كاميرا للزوم القريب بدقة 10 ميجابكسل وفتحة عدسة F/2,4، وكاميرا للتصوير الواسع بدقة 12 ميجابكسل وفتحة عدسة F/2,2.

الشاشة:

نوع الشاشة: Dynamic LTPO AMOLED 2X بمساحة 6,8 إنش ودقة 1440×3088 بكسل.

معدل تحديث الشاشة: 120Hz مع كثافة بكسلات 505 بكسل لكل إنش وسطوع يصل إلى 2600 شمعة.

نظام التشغيل:

يعمل الهاتف بنظام أندرويد 14 مع واجهة One UI 6,1 من سامسونج، مع دعم مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة.

البطارية:

سعة البطارية: 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 45 واط.

دعم الشحن اللاسلكي: 15 واط والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 4,5 واط.

سعر هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra في الدول العربية

سعر هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra يختلف حسب المساحة التخزينية والدولة وإليكم أسعاره حسب الدول.