بشرى سارة عدد إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاعين 2024 الحكومة توضح

في الإعلانات الرسمية، تم تحديد عدد إجازة عيد الفطر للعاملين للقطاع الخاص الخاضع لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حيث ستكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر وتمتد لعدد معين من الأيام، حيث يمكن للعمال والموظفين الاستمتاع بهذه الفترة من الراحة والتسلية مع الأهل والأصدقاء والاستمتاع بالآجواء الروحانية الرائعة أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات.

عدد إجازة عيد الفطر للعاملين

بناءً على المصادر الرسمية تم تحديد موعد إجازة عيد الفطر المبارك للعاملين في القطاع الخاص لخمسة أيام اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل، وتم تحديدها من يوم 10 إلى يوم 14 من شهر إبريل لهذا العام، ويجب الانتباه أن العمل سيستأنف للموظفين في القطاع الخاص يوم الإثنين بعد انتهاء الإجازة المحددة، أما بالنسبة للعاملين في القطاع العام، أعلن رئيس مجلس الوزراء عن إجازة تمتد لستة أيام بدءًا من الثلاثاء 9 إبريل إلى الأحد 14 إبريل.

إجازة عيد الفطر

بالنسبة لعيد الفطر المبارك في عام 2024 سيكون يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل، وستمتد الإجازة لثلاثة أيام تنتهي يوم الجمعة 12 أبريل، ووفقًا للقوانين العملية وقرارات صاحب العمل، يمكن لبعض الموظفين أو العمال أن يمنعوا من أخذ إجازة عيد الفطر لهذا العام، وذلك بناءً على مصلحة العمل التي قد تتطلب الحضور الدائم، ويجب على صاحب العمل تقديم تعويض مالي للموظفين الذين يمنعون من الإجازة، ويشترط أن يكون هذا التعويض بأجر مضاعف خلال فترة العيد، وجدير بالذكر أيضًا أن يوم 25 أبريل 2024 إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء، وهو الخميس الموافق 16 شوال في التقويم الميلادي.