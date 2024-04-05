البريد التونسي يفتح 50 مكتبا يوم 11 أبريل لتقديم الخدمات خلال عطلة عيد الفطر المبارك

يقدم البريد التونسي العديد من الخدمات البريدية التي يحتاجها الجمهور التونسي مثل الإشتراك والتصرف في الحسابات البريدية الجارية وحسابات الإدخار ودفع الفواتير وإرسال البرقيات، ومتابعة البعائث البريدية وخدمات الطوابع والحوالات والطرود، وغيرها من الخدمات الحيوية التى لا غنى عنها للمواطن التونسي .

إعلان البريد التونسي بخصوص عيد الفطر المبارك

أعلن البريد التونسي وبشكل استثنائي فتح عدد من مكاتب البريد تقدر بخمسين مكتبا موزعة على جميع أنحاء البلاد للعمل وتقديم الخدمات للمواطنين اعتبارا من يوم 11 أبريل وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عشرة والربع منتصف النهار وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد الشهيد.

البريد يفتح 50 مكتبا يوم 11 أبريل في مختلف جهات الجمهورية

هناك مجموعة من المستهدفات التي ستحقق من فتح المكاتب خلال فترة العطلة الرسمية ويمكن إيجازها في التالي:

تسهيل حصول المواطنين والمقيمين على الخدمات البريدية والمالية خلال أيام العطلات الرسمية توفير الخدمات المالية والبريدية للجماهير واستلام الطرود البريدية خلال هذه العطلة. استيعاب الخدمات خلال فترة العطة الرسمية وتخفيف الضغط على المكاتب خلال أيام العمل العادية. ويمكن للجمهور الاطّلاع على قائمة مكاتب البريد التي ستفتح أبوابها يوم 11 أبريل 2024 عن طريق: موقع البريد التونسي.

كيف أعرف رصيدي في البريد التونسي عبر الهاتف؟

يمكن للمواطن التونسي والمقيم معرفة الرصيد في البريد التونسي عن طريق الموزع الصوتي التابع له، وهذا يتم من خلال الخادم الخاص بالصوت أوديو بوست AudioPost بالاتصال على الرقم 88402727، حيث يمكنك من خلاله معرفة ما يلي: