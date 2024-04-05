توجيه ملكي بتخفيض مخالفات المرور المتراكمة بنسبة 50%.. إليكم طريقة السداد إلكترونياً

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، توجيهاً ملكياً كريماً بتخفيض مخالفات المرور المتراكمة بنسبة 50%، شريطة أن يتم سداد كافة الغرامات المالية السابقة خلال فترة ستة أشهر عبر النظام الإلكتروني للسداد ومنصة إيفاء، يمكنكم الاطلاع في هذا المقال على شروط الاستفادة من هذا القرار وخطوات السداد.

شروط تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة في السعودية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن عدة ضوابط لتخفيض المخالفات المرورية المتراكمة، تشمل النقاط التالية:

تطبيق نسبة خصم 50% على المخالفات المرورية المسجلة قبل تاريخ 9 / 10 / 1445هـ الموافق 18 / 4 / 2024م.

تطبيق نسبة خصم 25% على المخالفات المرورية المسجلة بعد هذا التاريخ.

ضرورة سداد كافة المخالفات المرورية خلال ستة أشهر قادمة، وعدم السداد يعفيها من التخفيض.

إمكانية سداد الغرامات إما دفعة واحدة أو دفع كل غرامة مرورية على حدة.

التزام بعدم ارتكاب المخالفات المرورية التي تؤثر على السلامة العامة.

خطوات سداد المخالفات المرورية عبر منصة إيفاء

إليكم خطوات سداد تخفيض المخالفات المرورية عبر منصة إيفاء، التي تم تنفيذها بناءً على الأمر الملكي، وتتضمن الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى منصة إيفاء. أدخل جميع البيانات الشخصية الخاصة بك. اختر خدمة “سداد المخالفات المرورية” من القائمة. حدد المخالفات التي ترغب في سدادها والقيمة التي تريد دفعها. اختر وسيلة الدفع الإلكترونية المفضلة لديك. انقر على زر “سداد” وانتظر تأكيد العملية.

خطوات سداد المخالفات المرورية عبر نظام سداد

لطريقة سداد المخالفات المرورية بالقيمة المخفضة عبر نظام سداد، يمكنك اتباع الخطوات التالية: